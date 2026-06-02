السماح للمدربين باستخدام الأجهزة الإلكترونية لتوجيه اللاعبين خلال المونديال

يجب عليهم البقاء في الملعب وعدم دخول منطقة التدريب

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لا يوجد حظر على استخدام المدربين للأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، لتوجيه اللاعبين خلال فترة الاستراحة بين شوطي مباريات كأس العالم. ومع ذلك، توجد لوائح إضافية، ولكن يجب على اللاعبين البقاء في الملعب وعدم دخول منطقة التدريب.

وينبع إعلان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم عن لوائحهما الجديدة من حقيقة أن المدرب بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي المضيف، استغل مؤخراً فترة الاستراحة التي استمرت 3 دقائق بين شوطي كأس العالم 2026 لمراجعة الأوضاع على أرض الملعب على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وتوجيه وتعديل التكتيكات للاعبيه.

ومع ذلك، جمع بوتشيتينو اللاعبين في منطقة التدريب وجعلهم يقفون حول شاشة الكمبيوتر لإعطاء التعليمات، ما أدى إلى مشهد غير متوقع وفوضوي إلى حد ما، وفقًا لصحيفة ذا أثليتيك.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن الفيفا ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتخذان بالتأكيد إجراءً حيال هذه الصورة، ويبقى أن نرى ما إذا كانا سيسمحان للفرق باستخدامها في كأس العالم 2026 عند انطلاق المباريات الرسمية. وصرح المدرب بوتشيتينو قائلاً: “سننتظر ونرى خلال كأس العالم ما إذا كانا سيسمحان بذلك أم لا، وكيف سنتعامل مع الأمر”.

ومع ذلك، في الثاني من جوان، أصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا يؤكد فيه أنه لا يمنع المدربين الرئيسيين من استخدام الأجهزة الإلكترونية في أثناء المباريات لتوجيه اللاعبين في الملعب.

تنص اللوائح على أنه “يُسمح باستخدام أي شكل من أشكال الاتصال الإلكتروني من قبل مسؤولي الفريق عندما يتعلق الأمر بشكل مباشر برفاهية أو سلامة اللاعبين أو لأسباب تكتيكية/تدريبية، ولكن فقط باستخدام أجهزة محمولة صغيرة الحجم (مثل الميكروفونات وسماعات الرأس والهواتف المحمولة/الهواتف الذكية والساعات الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة)”.

وأضافت صحيفة “ذا أثليتيك” أن مصادر من الفيفا أكدت أيضاً أنه وفقاً لقواعد كرة القدم، يمكن للمدرب الرئيسي وباقي أعضاء الجهاز الفني استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة في جميع الأوقات.

وهذا يعني أنهم لن يمنعوا المدرب بوتشيتينو – أو غيره – من استخدام فترة الاستراحة الإلزامية بين الشوطين (3 دقائق بين كل شوط) لعرض مقاطع فيديو على لاعبيهم لدعم أي تعليمات تكتيكية.

ومع ذلك، سيتعين على اللاعبين في كأس العالم 2026 البقاء على أرض الملعب خلال فترة الاستراحة لشرب الماء، مما يعني أنهم لن يتمكنوا من عبور خط التماس للتجمع حول أجهزة الكمبيوتر المحمولة على مقاعد البدلاء، كما فعل الفريق الأمريكي مع المدرب بوتشيتينو في الأول من جوان.