السياحة الحموية: استلام 16 مشروعا استثماريا خلال سنة 2026

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، الخميس، أنه سيتم في غضون سنة 2026 استلام 16 مشروعا استثماريا في مجال السياحة الحموية.

وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية لعدد من أعضاء من الحكومة، أكدت السيدة مداحي، أنه في اطار “إعادة تفعيل المشاريع الاستثمارية الحموية، تم تسجيل 44 مشروعا, منها 16 مشروعا عبر 10 ولايات, سيتم استلامها سنة 2026”.

وأكدت في هذا الخصوص حرص السلطات على “مرافقة أصحاب المشاريع لتذليل الصعوبات الإدارية والتقنية التي يواجهونها”، مشيرة إلى أنه تم “منح الأولوية للشركات المحلية للاستثمار في هذا المجال وهي المقاربة التي تهدف إلى تطوير الخبرات وتهيئة الأرضية للانفتاح على الأسواق الخارجية”.

وذكرت بالمناسبة أن الجزائر “تحصي 282 منبعا حمويا، 8 منها بولاية سطيف، 31 حمام تقليدي و4 مراكز للمعالجة بمياه البحر”، مضيفة أن المشاريع التي هي “قيد الإنجاز ستساهم في تعزيز البنية التحتية في مجال السياحة الحموية”.

وفي ردها على سؤال حول سير أشغال مشروع “الجزائر مارينا” الواقع ببلدية المحمدية بالجزائر العاصمة, ذكرت الوزيرة أن المشروع ” تابع لشركة ذات أسهم، يضم فندق الهيلتون, و بنايتين لانجاز شقق فندقية، بالاضافة إلى فضاءات سياحية ترفيهية, بلغت نسبة تقدم الأشغال فيها 72 بالمائة”.

وأضافت أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار استراتيجية عصرنة الواجهة البحرية للجزائر العاصمة، هو حاليا “محل تسيير من قبل الجهات القضائية”.