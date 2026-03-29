“السيليكا” الجزائرية تتحول إلى رافعة استراتيجية للصناعات التكنولوجية

من حبة رمل إلى رقاقة ذكية

أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين (UGCAA) في تحليل له أن السيليكا تحولت من مورد خام تقليدي إلى عنصر استراتيجي في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك الألياف البصرية والرقائق الإلكترونية والزجاج الشمسي عالي الأداء، في ظل توجه الجزائر نحو تعزيز موقعها في سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح التحليل أن هذا التحول يأتي ضمن مسار إنهاء نموذج تصدير المواد الخام في شكلها الأولي، والانتقال إلى اقتصاد التحويل بقيادة مجمع سوناريم (SONAREM)، مع التركيز على رفع جودة السيليكا إلى مستويات نقاء تتجاوز 99.5%، ما يتيح استخدامها في صناعات عالية القيمة ويضاعف من القيمة الاقتصادية للطن الواحد بشكل كبير.

ويرتكز هذا التوجه على ثلاث دعائم رئيسية تشمل وفرة الاحتياطات عالية النقاء في مناطق مثل الأبيض وسيدي الشيخ، وتوفر الطاقة بأسعار تنافسية نظراً للطبيعة كثيفة الاستهلاك للطاقة في الصناعات السيليكونية، إضافة إلى القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية التي تسعى إلى تأمين مصادر موثوقة للمواد الحرجة.

كما يشمل التحول اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري، من خلال إعادة تدوير الزجاج والنفايات الصناعية، بما يساهم في خفض البصمة الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20%، وتعزيز التنافسية البيئية للصادرات الجزائرية.

وفي سياق متصل، يرتبط تطوير سلسلة قيمة السيليكا ببرنامج الجزائر للطاقة المتجددة بقدرة 15 ألف ميغاواط، حيث تمتد هذه السلسلة من الرمل الخام إلى السيليكون المعدني، ثم الزجاج الشمسي وصولاً إلى الألواح الكهروضوئية، بما يسمح باستعادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني وتحقيق سيادة طاقوية فعلية.

ماهية السيليكا واستخداماتها

تُعد السيليكا، أو ثنائي أكسيد السيليكون، من أكثر المركبات الكيميائية وفرة في القشرة الأرضية، حيث توجد بشكل طبيعي في الرمل والكوارتز، وتُستخدم في مجموعة واسعة من المجالات الصناعية والحياتية. وتشمل أبرز استخداماتها صناعة الزجاج والخرسانة والسيراميك والمنتجات الكيميائية، إضافة إلى استعمال “هلام السيليكا” كمادة ماصة للرطوبة لحماية المنتجات مثل الأحذية والأجهزة الإلكترونية من التلف.

كما تدخل السيليكا في تنقية المياه عبر أنظمة الفلترة، وتُستخدم في بعض التطبيقات الصحية والتجميلية كمكمل غذائي لدعم صحة العظام وتعزيز مرونة الجلد وتقوية الشعر والأظافر، فضلاً عن دورها في المساهمة في إنتاج الكولاجين والحفاظ على مرونة الأوعية الدموية.

وفي المقابل، تبرز أهمية التعامل الحذر مع السيليكا في بيئات العمل الصناعية، إذ قد يؤدي استنشاق غبارها، خاصة في المحاجر، إلى مشاكل تنفسية خطيرة، ما يستوجب تطبيق إجراءات وقائية صارمة لحماية العمال.

ويخلص التحليل إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد في وفرة هذا المورد، بل في سرعة التحول نحو اقتصاد المعرفة، من خلال استقطاب التكنولوجيا المتقدمة، وبناء شراكات قائمة على نقل الخبرات، وتكوين كفاءات محلية مؤهلة، بما يجعل تحويل حبة الرمل إلى رقاقة ذكية اختباراً حاسماً لقدرة الجزائر على الاندماج في الاقتصاد العالمي المتقدم.