السّلطات الرّياضية الفلسطينية تشكر الرّئيس تبون

تقدّمت السّلطات الرّياضية الفلسطينية بِتشّكراتها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان الرّئيس تبون قد أعطى في تاريخ سابق موافقته على احتضان الجزائر، مقابلات منتخب فلسطين لِكرة القدم داخل القواعد، في الدور الثاني لِتصفيات كأس العالم 2026.

وقال رئيس المجلس الأعلى للشباب والرّياضة الفلسطيني جبريل الرّجوب: “موقف الدولة الجزائرية والرّئيس عبد المجيد تبون أمر جدير بِالترحيب، ونشكره شكرا جزيلا على هذه اللّفتة”.

وأضاف الرجوب الذي يحوز أيضا منصب رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء: “أُكرّر شكري للرّئيس عبد المجيد تبون الذي يُمثل رمز وحدة هذا الشعب الشقيق العظيم، الذي ألهمت مسيرته في الكفاح ضد الاستعمار حركات التحرّر الأخرى حول العالم، بِما في ذلك حركة فتح والحركة الفلسطينية. ونحن نعتبر أنفسنا امتدادا لِجبهة التحرير الوطني والشعب الجزائري”.

وبِخصوص تصفيات المونديال، قال جبريل الرجوب: “ما زلنا ننتظر ردّ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل إقامة جميع مقابلاتنا (عددها ثلاث) رسميا في الجزائر. الاتحاد الآسيوي طلب منّا اختيار ملعب مُحايد، ومن هنا وقع اختيارنا على الجزائر”.