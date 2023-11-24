الشرطة الفرنسية تعتقل يوسف عطال

أقدمت الشرطة الفرنسية على توقيف لاعب المنتخب الوطني، ومدافع نادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، ليلة الخميس.

وقالت وسائل إعلام فرنسية بأن عطال محتجز لدى شرطة نيس منذ مساء أمس الخميس بتهمة إثارة الكراهية على حد زعمها.

وأفادت صحيفة “نيس ماتان”نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن الدولي الجزائري، متواجد بمقر شرطة “أوفاري” الواقع بمدينة نيس.

وقالت الصحيفة “ووفقاً لمعلوماتنا، من مصدر مقرب من القضية، فإن تهمة “التحريض على الكراهية العنصرية على أساس الدين” هي التي تم الإبقاء عليها في نهاية المطاف.”

وكان نادي نيس قد عاقب لاعبه يوسف عطال بالإيقاف بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ومساندته لسكان غزة، الذين يتعرضون لجرائم بشعة، وحرب إبادة جماعية، من طرف الاحتلال الصهيوني.

وأكد في بيانه أن اللاعب عطال تم إيقافه إلى إشعار آخر، في انتظار عقوبات ستصدر من السلطات الرياضية أو القضائية.