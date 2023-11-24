-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الشرطة الفرنسية تعتقل يوسف عطال

الشروق أونلاين
  • 816
  • 0
الشرطة الفرنسية تعتقل يوسف عطال

أقدمت الشرطة الفرنسية على توقيف لاعب المنتخب الوطني، ومدافع نادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، ليلة الخميس.

وقالت وسائل إعلام فرنسية بأن عطال محتجز لدى شرطة نيس منذ مساء أمس الخميس بتهمة إثارة الكراهية على حد زعمها.

وأفادت صحيفة “نيس ماتان”نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن الدولي الجزائري، متواجد بمقر شرطة “أوفاري” الواقع بمدينة نيس.

وقالت الصحيفة “ووفقاً لمعلوماتنا، من مصدر مقرب من القضية، فإن تهمة “التحريض على الكراهية العنصرية على أساس الدين” هي التي تم الإبقاء عليها في نهاية المطاف.”

وكان نادي نيس قد عاقب لاعبه يوسف عطال بالإيقاف بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ومساندته لسكان غزة، الذين يتعرضون لجرائم بشعة، وحرب إبادة جماعية، من طرف الاحتلال الصهيوني.

وأكد في بيانه أن اللاعب عطال تم إيقافه إلى إشعار آخر، في انتظار عقوبات ستصدر من السلطات الرياضية أو القضائية.

مقالات ذات صلة
“يويفا” يعاقب سلتيك الأسكتلندي بسبب دعمه لفلسطين

“يويفا” يعاقب سلتيك الأسكتلندي بسبب دعمه لفلسطين

أول خطوة لتحقيق الحلم البلوزدادي

أول خطوة لتحقيق الحلم البلوزدادي

جمال بلماضي مدعو إلى تغيير كل خططه وبرامجه تحسبا لـ “الكان”

جمال بلماضي مدعو إلى تغيير كل خططه وبرامجه تحسبا لـ “الكان”

هذه هي الوضعية الصحّية لِقنّاص “مُحاربي الصّحراء”

هذه هي الوضعية الصحّية لِقنّاص “مُحاربي الصّحراء”

تعيين حكام الجولة السابعة من المحترف الأول

تعيين حكام الجولة السابعة من المحترف الأول

هذه هي أجور جزائريي البطولة الإيطالية

هذه هي أجور جزائريي البطولة الإيطالية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد