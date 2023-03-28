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رياضة

الشروع في بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة والأخضر الليبي

عمر سلامي
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الشروع في بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة والأخضر الليبي
ح.م
لاعبو اتحاد العاصمة خلال حصة تدريبية

انطلقت عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة اتحاد العاصمة وضيفه الأخضر الليبي، لحساب الجولة السادسة من دور مجموعات كأس “الكاف”.
وأعلن نادي اتحاد العاصمة، سهرة الاثنين، عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، عن الانطلاق في بيع تذاكر المباراة على المنصة الالكترونية “تذكرتي”.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في مجموعته بـ8 نقاط، خلف المتصدر مارومو غالانتس الجنوب إفريقي الذي يملك 9 نقاط، فيما يحتل لوبوبو الكونغولي المركز الثالث بـ5 نقاط، وبنفس الرصيد يحتل الأخضر الليبي المركز الرابع.

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