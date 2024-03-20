الشروع في ذبح وتسويق الخراف المستوردة من رومانيا

وصول ثلاثة آلاف رأس إلى مركب حاسي بحبح

استقبل المذبح الجهوي بحاسي بحبح شمال الجلفة، 3 آلاف رأس غنم مستوردة من دولة رومانيا قصد ذبحها وتمويل السوق المحلية بمادة اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، وأشرفت السلطات المحلية على انطلاق أول عملية ذبح للخراف الرومانية إلى جانب الأبقار المستوردة، ووضع الماشية المستوردة داخل حظيرة المذبح منذ ثلاثة أيام وانطلقت عملية ذبح هذه الكباش على أن يتم بيعها للجزارين مباشرة للذين يبيعونها بدورهم للمواطن.

وأكد والي الجلفة في تصريح لوسائل الإعلام أن هذه العملية تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية من أجل كسر الأسعار خلال هذا الشهر، مشيرا أن سعر لحم الخروف الروماني سيكون بـ1850 دينار للكيلوغرام في حين سيكون سعر العجل 1350 دينار للكيلوغرام.

وذكرت مصادر الشروق أنه يمكن للجزارين شراء اللحوم مباشرة من المذبح بسعر 1900 دينار ويبيعه للمواطن بـ1850 دينار مقابل منح الأحشاء والرأس مجانا للجزار، ومن خلال الجولة التي قامت بها عبر أسواق اللحوم بالجلفة لاحظنا أن سعر الخروف المحلي ما بين 2200 و2400 دينار للكيلوغرام في حين وصل سعر لحم النعاج إلى 1800 دينار وسعر الجدي 1800 دينار منذ بداية رمضان، ونشير إلى أن وصول الخروف الروماني لمذبح حاسي بحبح يعد الدفعة الأولى على أن تصل دفعات أخرى من هذا النوع من الماشية الرومانية قصد إغراق السوق بالخروف الروماني، حيث سيقوم المذبح الجهوي بحاسي بحبح ببيع هذه اللحوم للولايات المجاورة.