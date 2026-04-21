الشروع في فتح أظرفة مناقصة “ألجيريا بيد راوند 2026” بهذا التاريخ

كشف رئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات، سمير بختي، أن عملية فتح الأظرفة الخاصة بجولة العطاءات “ألجيريا بيد راوند 2026” ستُجرى في 26 أفريل الجاري، وتشمل سبع مناطق موجهة لاستكشاف المحروقات، في إطار مسار تنافسي يمتد وفق رزنامة تمتد إلى غاية 26 نوفمبر 2026.

وأوضح سمير بختي، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه الجولة تستهدف إمكانات طاقوية معتبرة، حيث تُقدّر الموارد الإجمالية في المناطق المعروضة بنحو 1.8 مليار برميل من النفط و8.63 مليار متر مكعب من الغاز، إضافة إلى احتياطات تُقدّر بـ 239 مليون برميل من النفط و19 مليار متر مكعب من الغاز.

وأشار إلى أن المناقصة انطلقت رسمياً في 19 أفريل 2026، على أن تستمر مرحلة التسجيل والتأهيل المسبق إلى غاية 1 جوان المقبل، قبل تمكين الشركات من حزمة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية الضرورية لتقييم المشاريع، وصولاً إلى جلسة فتح وتقييم العروض في 26 نوفمبر 2026.

وبحسب بختي، فقد تم اختيار سبع رقع نهائية من أصل 24 مشروعاً عُرضت على الشركات الدولية خلال عملية ترشيح أُطلقت في نهاية 2025، في إطار التحضير لهذه النسخة.

كما أبرز أن جولة “ألجيريا بيد راوند 2026” تتميز برقمنة شاملة لمختلف مراحلها، حيث يتم التسجيل عبر منصة إلكترونية، فيما يتم الاطلاع على البيانات بشكل افتراضي، بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى المعلومات دون تنقل.

وفيما يتعلق بمعايير الاختيار، أوضح سمير بختي أن تقييم العروض سيعتمد أساساً على الالتزامات التقنية، من خلال عدد الآبار المقترحة، وحجم المساحات الزلزالية، وطبيعة الدراسات المقدمة، إلى جانب اجتياز مرحلة التأهيل المسبق التقني والمالي، بما يضمن اختيار شركاء قادرين على تعبئة الاستثمارات وتنفيذ مشاريع طويلة الأمد في قطاع يتطلب تمويلاً ضخماً.