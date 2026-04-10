أجواء شتوية وباردة مرتقبة بداية من أمسية السبت

من صيفية خانقة إلى برودة وأمطار رعدية

شهدت الجزائر، منتصف الأسبوع المنصرم إلى غاية نهايته، أجواء صيفية بامتياز، طبعها ارتفاع درجات الحرارة وشدة الرطوبة وثقل الجو، وهي ظروف غير معتادة في هذا التوقيت. غير أن هذه الوضعية لن تدوم طويلا، حيث ينتظر أن تعرف البلاد تغيرا تدريجيا في الأحوال الجوية بداية من السبت، لتفسح المجال لأجواء باردة ومنعشة مع مطلع الأسبوع.

أمام التقلبات الجوية التي تعرفها الجزائر خلال هذه الفترة، علينا توخي الحيطة والحذر، وعدم التغيير الجذري في اللباس من شتوي ثقيل إلى صيفي خفيف، مخافة التعرض بضربات برد قوية، خاصة المصابون بأمراض الحساسية المزمنة.

فالتغيير في وضعية المناخ مرتقب بداية من الأسبوع الجاري، بحيث ينتظر تسجيل أمطار رعدية ورياح قوية بحول الله، بالمناطق الغربية والوسطى، بحسب ما أكده المختص في الأحوال الجوية الشيخ فرحات في تصريح لـ”الشروق”، الذي أكد أنه بداية من مساء اليوم، “سنعيش الأجواء الشتوية مجددا، بعدما شهدنا أياما صيفية الأسبوع المنصرم”.

الشيخ فرحات: سنشهد أجمل نهاية لفصل مليء بالخيرات

وقد تكون هذه الأجواء، على حد قوله، الأخيرة في فصل الربيع، وبذلك “سنشهد أجمل نهاية لفصل مليء بالخيرات”، على حد وصفه.

ويشير الشيخ فرحات، أن المناطق الغربية، ستعرف تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا، لتشتد خلال الظهيرة والمساء نحو باقي ولايات الغرب.

ومن المرتقب أيضا، أن تمتد هذه الاضطرابات الجوية مع نهاية اليوم إلى المناطق الوسطى، لاسيما الداخلية منها، في حين تبقى الأجواء مغشاة بالمناطق الشرقية. مع تسجيل انخفاض محسوس وتدريجي في درجات الحرارة.

ويقول فرحات، إنه ينتظر أن تزول الأجواء الغبارية التي شهدتها خصوصا المناطق الغربية، اليوم وتدريجيا، بينما، فستبقى الأجواء حارة بالمناطق الوسطى خلال فترة الظهيرة، ثم تنخفض درجات الحرارة تدريجيا مع حلول المساء.

وتستمر الأجواء الحارة والثقيلة بالمناطق الشرقية طيلة اليوم السبت، أما جنوبا، فستشهد مناطق شمال الصحراء، خاصة غرداية وبشار وشمال المنيعة، تساقط أمطار رعدية محلية، تمتد لاحقا إلى ورقلة والمغير وأولاد جلال وبسكرة.

رياح قوية منتصف الأسبوع

ويتوقع المختص في الأحوال الجوية، هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 100 كلم/سا في بعض الهبات، خاصة بمناطق شمال ووسط الصحراء، ما سيتسبب في تطاير كثيف للرمال وتشكل زوابع رملية تؤدي إلى انعدام الرؤية، وهو ما يستدعي الحذر وتجنب التنقلات غير الضرورية. مع تسجيل اضطراب في حالة البحر بالنسبة للولايات الساحلية.

ولاية من يوم غد الأحد، سيعيش الجزائريون، أجواء باردة وممطرة، التي ستشهدها المناطق الشمالية، خاصة الوسطى والغربية، فتكون الأجواء ممطرة وباردة، لاسيما بالمناطق الساحلية والقريبة منها. أما شرق البلاد، فسيشهد طقسا متقلبا مع احتمال تساقط أمطار رعدية على فترات.

وهذه الأوضاع المناخية، ستتسبب في نزول درجات الحرارة بصفة محسوسة عبر أغلب المناطق الشمالية، باستثناء أقصى الشرق، حيث تبقى مرتفعة نسبيا، ولكن أن تصل إلى الثلاثين درجة. مع تسجيل هبوب رياح قوية نوعا ما.

ويضيف الشيخ فرحات قائلا: “أما صبيحة يوم الاثنين، فمن المرتقب استمرار نزول الأمطار بالمناطق الغربية، على أن تتحسّن الأجواء تدريجيا خلال الظهيرة والمساء. كما ستعرف المناطق الوسطى والشرقية تساقط أمطار، خاصة بالمناطق الساحلية والقريبة منها.

وستتواصل الرياح القوية عبر معظم المناطق الشمالية، خصوصا بالمناطق الداخلية، أين قد تتجاوز سرعتها 80 كلم/سا في بعض مناطق الهضاب العليا”.

أما جنوبا، فتبقى الأجواء مغشاة بشمال الصحراء مع احتمال تساقط أمطار رعدية متفرقة بمنطقة الواحات، فيما تسود أجواء مغشاة بباقي المناطق.