الصحافة الأوغندية تؤكد ضرورة تحقيق الانتصار على المنتخب الجزائري

هزيمة تنزانيا أمام النيجر ستعزز من حظوظ منافس "الخضر" في التأهل

أجمعت الصحف الأوغندية الصادرة، الأربعاء، في العاصمة “كامبالا” على حتمية فوز منتخب بلادها في الموعد التصفوي القاري المقبل أمام الجزائر، بهدف مواصلة مشوار البحث عن تأشيرة مرافقة أشبال جمال بلماضي إلى العرس الكروي العام المقبل.

وسينزل المنتخب الوطني ضيفا ثقيلا على نظيره الأوغندي على ملعب “جابوما” في مدينة “دوالا” في الكاميرون، هذا الأحد، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها كوت ديفوار، بداية من شهر جانفي من العام الجديد 2024، علما أن زملاء محرز، الذين ضمنوا التأهل إلى “الكان” القادمة، سيواجهون منتخب أوغندا، الذي يحتل الصف الثاني في ترتيب المجموعة السادسة بأربع نقاط مناصفة مع منتخب تنزانيا، الذي يبحث هو الأخر عن ضمان التأهل كأفضل منتخب ثان.

وقالت صحيفة “ذي أوبسارفير”، المحلية، إن الفارق الزمني بين المواجهتين المتمثل في ساعتين سيجعل المنتخب الأوغندي يخوض مواجهة “الخضر” وهو على دراية بنتيجة المواجهة الثانية في ذات المجموعة بين تنزانيا والنيجر، الأمر الذي سيجعل أشبال الصربي ميلوتين سريدوغيفيتش الملقب بـ “ميتشو”، يخوضون المباراة بهدف الإطاحة بالمنتخب الوطني في حالة معنوية عالية، خصوصا في حال سقوط منتخب تنزانيا أمام النيجر لحساب ذات الجولة.

كما توقعت ذات الصحيفة الإعلامية، أن يقوم المدرب بلماضي بتغييرات جذرية على التشكيلة الأساسية من خلال إقحام خليط من اللاعبين الأساسيين وبعض العناصر الاحتياطية، بالنظر إلى ضمان المنتخب الجزائري تواجده في “الكان” القادمة، ما يعني أن الأمور ستكون في صالح الأوغنديين الذين سيرمون بكل ثقلهم لتحقيق الفوز الذي سيمنحهم بصيص الأمل قبل خوض لقاء الجولة السادسة أمام النيجر على ملعب الأخير يوم 4 سبتمبر المقبل، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات القارية.

وفي سياق آخر، خاض المنتخب الوطني، أمس، رابع حصة تدريبية، في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، تحسبا لمواجهة أوغندا في الجولة القادمة من التصفيات القارية، تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، وذلك بحضور غالبية العناصر، باستثناء القائد رياض محرز الذي لم يلتحق بعد بالتربص، على أن يكون ذلك اليوم على أكثر تقدير، خصوصا وأن التشكيلة الوطنية ستشد الرحال، السبت، صباحا صوب مدينة “دوالا” في الكاميرون لمواجهة منتخب أوغندا في اليوم الموالي على ملعب “جابوما”.