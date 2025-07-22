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الجزائر

الصحراء الغربية.. خمسون سنة من التحدي والثبات

محمد فاسي
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الصحراء الغربية.. خمسون سنة من التحدي والثبات
ح.م
الصحراء الغربية

نشط وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد يسلم بيسط، اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية، بمقر السفارة الصحراوية.

وخُصصت الندوة لعرض مستجدات القضية الصحراوية، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ 50 لتأسيس الجمهورية، في ظل استمرار نضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية وتقرير المصير.

وأكد الوزير خلال الندوة أن مرور نصف قرن على تأسيس الجمهورية الصحراوية يجسد صمود الشعب الصحراوي وثباته في الدفاع عن قضيته العادلة، مشددَا بأن الشعب لا يزال متمسكًا بحقه المشروع في التحرر من الاحتلال.

وفي نفس السياق، اعتبر الوزير الصحراوي أن المغرب تنقصه الإرادة السياسية الصادقة في البحث الجدي عن حل حقيقي لقضية الصحراء الغربية.

مضيفا أن الجمهورية الصحراوية تتمتع بعلاقات تعاون وصداقة مع محيطها الإفريقي والمغاربي ولديها علاقات دبلوماسية مع دول أسيا وأمريكا اللاتينية.

ونوه الوزير بأن الجمهورية الصحراوية هي دولة كاملة العضوية في الاتحاد الإفريقي ودولة طرف في أغلب وأهم ميكانيزمات التعاون والاندماج الإفريقي.

وأردف المتحدث بأن الجمهورية الصحراوية ستواصل تعاطيها الإيجابي مع مجهودات الأمم المتحدة ومع كل المساعي الحميدة التي تحترم الطبيعة القانونية للنزاع، مُشددا بأن الشعب الصحراوي سيدخل 50 سنة من الكفاح وهو أكثر قوة ووحدة وأمتن إصرارا وتصميما على انتزاع حقوقه المشروعة مهما تطلب ذلك من تضحيات.

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