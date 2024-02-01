الصحراء الغربية: دي ميستورا يحل في جنوب إفريقيا

زار المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، جنوب إفريقيا، أين التقى بوزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب افريقيا، ناليدي باندور.

ناليدي باندور علقت على اللقاء الذي جمعها مع المبعوث الأممي، دي ميستورا، يوم أمس الأربعاء 31 جانفي، قائلة أن “النقاش كان مفيدا وتميز بدراسة بعض المقاربات المتعلقة بالصحراء الغربية”. وهذا دون الخوض في تفاصيل المحادثات.

وتساند جنوب إفريقيا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهو ما عبر عنه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال كلمة حول السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا، عشية احتضانها قمة دول بريكس بين 22 و24 أوت العام الماضي.

#MultilateralMatters | Minister Naledi Pandor meeting with the @UN Secretary-General Special Envoy to Western Sahara, Mr Staffan de Mistura. 31/01/2024 📷: Jacoline Schoonees/DIRCO pic.twitter.com/TWkUfmbFM2 — DIRCO South Africa (@DIRCO_ZA) January 31, 2024

حيث أكد رامافوزا دعم بلاده المستمرّ لنضال شعبي فلسطين والصحراء الغربية ضد الاستعمار والقمع العنصري.

وقال رامافوزا في كلمته ”لطالما اعتقدنا أن الحرية التي فزنا بها، والتضامن الدولي الذي استفدنا منه، يفرضان علينا دعم نضال الشعوب التي لا تزال تعاني من الاستعمار والتمييز العنصري”، ليضيف ”هذا هو السبب في أننا سنواصل دعم نضال شعبي فلسطين والصحراء الغربية”.

وهو الموقف الذي أكّده مرة أخرى في كلمته التي ألقاها في القمة الـ19 لدول حركة عدم الإنحياز، يوم 19 جانفي الماضي في كامبالا، حيث قال رامافوزا “باعتبارنا حركة عدم الانحياز، يجب علينا أن نواصل العمل معًا لدعم ما يلي: حق تقرير المصير لشعبي فلسطين والصحراء الغربية”.

ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، من جهته وفي تصريح لإذاعة الجزائر الدولية قال أن “جمهورية جنوب إفريقيا تربطها علاقات جد وثيقة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ولها موقف ثابت ينبع من تاريخ الجنوب إفريقي العريق ونضاله ضد الإحتلال والميز العنصري” .

ليبين أن “هذه الزيارة تأتي في إطار الإتصالات التي يقوم بها المسؤول الأممي مع الدول ذات الإهتمام بالقضية الصحراوية وتهدف كلها إلى بحث السبل التي يمكن من خلالها تفعيل والتقدم في هذه العملية في ظل الجمود الذي تشهده حاليا.”