الصحراء الغربية: دي ميستورا يحل في جنوب إفريقيا

زار المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، جنوب إفريقيا، أين التقى بوزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب افريقيا، ناليدي باندور.

ناليدي باندور علقت على اللقاء الذي جمعها مع المبعوث الأممي، دي ميستورا، يوم أمس الأربعاء 31 جانفي، قائلة أن “النقاش كان مفيدا وتميز بدراسة بعض المقاربات المتعلقة بالصحراء الغربية”. وهذا دون الخوض في تفاصيل المحادثات.

وتساند جنوب إفريقيا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهو ما عبر عنه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال كلمة حول السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا، عشية احتضانها قمة دول بريكس بين 22 و24 أوت العام الماضي.

