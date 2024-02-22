الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط يطلق منتجات جديدة في الصيرفة الإسلامية

بعد تلك المخصصة لشراء السيارات والسكن:

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط – بنك عن إطلاقه لثلاثة منتجات جديدة خاصة بالصيرفة الإسلامية، تضاف لتلك الخاصة بشراء السيارات والسكن.

البنك قال في بيانه الذي نشره اليوم الخميس، 22 فيفري، “بعد النجاح الذي حققه منتج الإجارة التمليكية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك يقدم لكم منتجاته الجديدة: تمويل مسكن، تمويل أراضي و تمويل محلات وفق صيغة المرابحة.”

ليضيف البنك في بيانه “لقد تم تصميم هذه المنتجات العقارية لتلبية احتياجاتكم مع احترام مبادئ الشريعة الإسلامية.”

ويمكن الإطلاع على منتجات البنك الخاصة بالصيرفة الإسلامية الخمسة: إجارة تمليكية، مرابحة سيارة، تمويل محلات، تمويل أراضي، وتمويل سكن، وكذلك شروط والملفات المطلوبة للإستفادة منها عبر موقع البنك.