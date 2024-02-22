-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
بعد تلك المخصصة لشراء السيارات والسكن:

الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط يطلق منتجات جديدة في الصيرفة الإسلامية

الشروق أونلاين
  • 284
  • 0
الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط يطلق منتجات جديدة في الصيرفة الإسلامية
ح. م
الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط يطلق منتجات جديدة في صيغة الصيرفة الإسلامية.

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط – بنك عن إطلاقه لثلاثة منتجات جديدة خاصة بالصيرفة الإسلامية، تضاف لتلك الخاصة بشراء السيارات والسكن.

البنك قال في بيانه الذي نشره اليوم الخميس، 22 فيفري، “بعد النجاح الذي حققه منتج الإجارة التمليكية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك يقدم لكم منتجاته الجديدة: تمويل مسكن، تمويل أراضي و تمويل محلات وفق صيغة المرابحة.”

ليضيف البنك في بيانه “لقد تم تصميم هذه المنتجات العقارية لتلبية احتياجاتكم مع احترام مبادئ الشريعة الإسلامية.”

ويمكن الإطلاع على منتجات البنك الخاصة بالصيرفة الإسلامية الخمسة: إجارة تمليكية، مرابحة سيارة، تمويل محلات، تمويل أراضي، وتمويل سكن، وكذلك شروط والملفات المطلوبة للإستفادة منها عبر موقع البنك.

مقالات ذات صلة
الجزائر بلد موثوق.. مشجع للاستثمار الأجنبي وممون استراتيجي بالغاز

الجزائر بلد موثوق.. مشجع للاستثمار الأجنبي وممون استراتيجي بالغاز

مصنع وهران سينتج 6 طرازات من علامة “فيات”

مصنع وهران سينتج 6 طرازات من علامة “فيات”

“لاينزبريدج” الأسترالية تعرض استراتيجيتها لاستغلال مناجم الذهب في تمنراست

“لاينزبريدج” الأسترالية تعرض استراتيجيتها لاستغلال مناجم الذهب في تمنراست

الميزان التجاري يسجل فائضا بـ10.42 مليار دولار

الميزان التجاري يسجل فائضا بـ10.42 مليار دولار

الرئيس تبـون يعقد اجتماع عمل حول مناطق التجارة الحرّة

الرئيس تبـون يعقد اجتماع عمل حول مناطق التجارة الحرّة

هيئة المهندسين المعماريين تدعو لتشييد مستودعات تخزين الحبوب بمعايير ونوعية جيدة

هيئة المهندسين المعماريين تدعو لتشييد مستودعات تخزين الحبوب بمعايير ونوعية جيدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد