الصومال تطلب برمجة مباراتها أمام “الخضر” بِالجزائر

يُرجّح أن يُواجه المنتخب الوطني لِكرة القدم منافسه الصومالي بِالجزائر، في إطار الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان يُفترض تنظيم المباراة بِالصومال، ولكن هذا البلد لا يملك ملاعب مؤهّلة لِاحتضان المقابلات الرسمية الدولية. حتى أنه واجه الزائر الغيني في الجولة السابعة من تصفيات المونديال بِالعاصمة الأوغندية كامبالا، بعد ظهيرة الجمعة الماضية.

وقال الإعلامي حفيظ دراجي في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقا سهرة الإثنين، إن برمجة هذه المباراة بِالجزائر جاء بِطلب من اتحاد الكرة الصومالي.

وإذا تمّ ترسيم تنظيم هذه المقابلة بِالجزائر، فإن “محاربي الصحراء” سيُنهون تصفيات كأس العالم بِأرض الوطن. وذلك بِمواجهة كلّ من منتخبَي الصومال وأوغندا، في فترة ما بين الـ 6 والـ 14 من أكتوبر المقبل.