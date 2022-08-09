الصيرفة الإسلامية تواكب قانون الاستثمار الجديد

"السلام" يفتتح فرعه الثاني بقسنطينة

يفتتح مصرف “السلام” اليوم فرعه الثاني بولاية قسنطينة الكائن بالمركز التجاري “ريتاج مول” بالمدينة الجديدة علي منجلي بمنطقة الخروب.

ويأتي هذا الفرع الحادي والعشرين في شبكة المصرف تدعيما للفرع الرئيسي بنفس الولاية المتواجد بسيدي مبروك الأعلى، الذي يشهد طلبا وتوافدا كبيرا على خدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية المطابقة للشريعة، الموجّهة للمتعاملين سواء أفرادا أو مهنيين أو شركات التي تواكب تطلعاتهم، وتلبي احتياجاتهم كالتمويل الاستهلاكي، البيع بالتقسيط للمنتجات المصنّعة محليا، التمويل العقاري، التمويل الإيجاري، التجارة الخارجية وحسابات الاستثمار المتنوعة.

وحسب بيان للمصرف، تلقت “الشروق” نسخة عنه، يعد هذا الفرع خطوة للتقرب أكثر من متعاملي المصرف بالولاية وتكريسا لاستراتيجية التوسّع والتواصل مع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين في مختلف ربوع الوطن، وأيضا تماشيا مع خطة الدولة وتوجهاتها في دعم الشمول المالي.

وتنتقل البنوك شهر سبتمبر المقبل، لمرحلة جديدة من تعميم الصيرفة الإسلامية عبر تصويب نظرها نحو تمويل المشاريع والصفقات العمومية والخاصة، مواكبة لقانون الاستثمار الجديد، بدل الاكتفاء بتمويلات المرابحة لاقتناء التجهيزات الكهرومنزلية والعقار، إضافة إلى المسارعة لإطلاق صيغ لقروض الشباب مطابقة للشريعة الإسلامية لتمويل مشاريع “أناد” أو الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية.

هذا، ومرت بتاريخ 4 أوت الجاري، سنتان على إطلاق أول شباك للصيرفة الإسلامية في الجزائر، حيث ادخرت البنوك العمومية الستة نهاية شهر جوان المنصرم ما يزيد عن 10 آلاف مليار سنتيم في حساباتها، مع العلم أن نسبة كبيرة من المدخرات تبقى في الحسابات لبضعة أشهر ثم يسحبها الزبون، أي ليست مدّخرات طويلة المدى.