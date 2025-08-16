الطارف عاصمة المرجان وجوهرة الشرق

مناظر ساحرة.. كنوز أثرية ومعالم تاريخية

بموقعها الاستراتيجي الهام، باعتبارها البوابة الشرقية لبلادنا وعبر مختلف مداخلها ترحب بك ولاية الطارف، وتستقبلك بأحضان جبالها الخضراء الغناء، أو عبر سفوحها الشاسعة، التي تلامس المتوسط عبر شواطئ خلابة.

ومن أهم مدن الولاية، نجد القالة التي أطلق عليها الفرنسيون تسمية “لاكال”؛ كونها أول خليج ترسو فيه بواخرهم، تستقطب سنويا أعدادا كبيرة من السياح، إلى جانب ذلك فهي تزخر بمادة ثمينة ونادرة جعلتها الرائدة في إنتاج “المرجان” ببلادنا، ما يمكنها من المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

الطارف، المعروفة أيضًا بـ”مدينة المرجان الساحرة”، هي ولاية جزائرية تقع في أقصى شمال شرقي البلاد، وتشتهر بجمالها الطبيعي الخلاب وتراثها الثقافي الغني. تُعرف الطارف بلقب “جوهرة الشرق” بسبب موقعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتنوعها البيئي.

الطارف ولاية حدودية مع الجمهورية التونسية التي تحدها شرقا، وتحدها غربا ولاية عنابة، أما جنوبا تحدها ولايتا سوق أهراس وقالمة ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط، مساحتها 2،891.75 كلم مربع، بها سبع دوائر و24 بلدية.

تشتهر الطارف بوجود المرجان الأحمر الملكي، الذي يعتبر من أجود أنواع المرجان في العالم ويستخدم في صناعة الحلي والأدوية. كما تضم الطارف محمية القالة الدولية، وهي من أهم المحميات الطبيعية في شمال إفريقيا، وتشتهر بتنوعها البيولوجي. تتميز الولاية بشواطئها الرملية الذهبية ومياهها الصافية، مثل شاطئ كاب روزا وشاطئ القالة الكبير. وتحتوي الطارف على العديد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، مثل الكنيسة القديمة والحصن الفرنسي، التي تعكس تاريخ المنطقة.

شواطئ خلابة وحمّامات معدنية

تتوفر هذه الولاية على إمكانات سياحية كبيرة، حيث يبلغ طول الساحل 122 كلم. فيما يصل عدد الشواطئ 31 شاطئا منها 20 شاطئا مسموحا للسباحة وبلغ مجموع مخططات تهيئة الشواطئ 18 شاطئا. وبخصوص منح عمليات حق الامتياز على مستوى الشواطئ، فقد تمت وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 05/05/2025 والمتعلقة بكيفيات تنظيم عمليات منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المسموحة للسباحة والتي بموجبها تم إعداد دفتر الشروط طبقا لمخططات التهيئة السياحية حيث شملت العملية 08 شواطئ.

وتجسيدا لتوجيهات الوزارة الوصية المتعلقة بترقية التسيير المهني والاحترافي للشواطئ لتقديم خدمات ذات جودة للمصطافين في ظل احترام مبدأ مجانية الشواطئ من خلال التعليمة رقم 04 المؤرخة في 10/06/2025 تم حصر نسبة الامتياز على مستوى الشواطئ بـ21.8% من المساحة الإجمالية.

أما بخصوص غاباتها فقد بلغت مساحتها الإجمالية 17900 هكتار، فيما تتربع الحظيرة الوطنية بالقالة، على 80 ألف هكتار. وبلغ عدد غابات الراحة والاستجمام سبع غابات وحديقة الحيوانات والتسلية بالبرابطية.

كما تضم الولاية ضمن مقوماتها السياحية، 07 مناطق رطبة ذات أهمية عالمية، تتكون من بحيرات ومستنقعات بعضها مصنف ضمن معاهدة “رامسار”. تعتبر دعما إضافيا للسياحة البيئية بالولاية، أهمها: بحيرة طنقة وبحيرة الملاح وبحيرة أوبيرا وبحيرة الطيور، وثلاثتها تقع في تراب بلدية القالة (بلدية بحيرة الطيور). كما تتميز الولاية بستة منابع حموية خضعت لدراسات هيدرو ـ جيولوجية، و6 حمامات تقليدية تتوزع على 04 بلديات. وتتراوح قوة تدفق المياه ما بين 05-10 لتر في الثانية، وبدرجة حرارة ما بين 38 إلى 68 درجة.

أما بخصوص مناطق التوسع السياحي، فقد روعيت على هذا المستوى إستراتيجية القطاع لتنمية السياحة المحلية، ومضامين المخطط التوجهي للتهيئة السياحية، وقد تم برمجة تهيئة الشريط الساحلي بهدف الوصول إلى الرقي بمستوى الخدمات في ظل المحافظة على الموارد الطبيعية، حيث تم التدخل على مستوى 05 مناطق توسع سياحي: مسيدا، قمة روزة، الحنايا، المفرغ الغربي، المفرغ الشرقي، وهذا بمساحة 5010 هكتار.

وتبقى الطارف وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الطبيعة الخلابة والتراث الثقافي الغني والأنشطة المتنوعة، مما يجعلها “مدينة المرجان الساحرة” التي تستحق الزيارة.