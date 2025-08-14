الطاقة المتجددة: نمو متسارع تقوده طاقة الشمس والرياح نحو الريادة العالمية

كشف تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في قدرة توليد الطاقة المتجددة في العالم خلال سنة 2024 بلغت 15 % مقارنة بالسنة الماضية، وأعلى بكثير من معدل النمو السنوي المركب البالغ 10,4 % خلال السنوات الخمس السابقة (من 2018 إلى 2023).

وحسب التقرير الذي اطلعت عليه “الشروق أونلاين”، فقد أظهرت الأرقام المنقحة من قبل الوكالة، أنه بحلول نهاية عام 2024، شكلت الطاقة المتجددة 4443 غيغاواط (4,4 تيراوات)، أي ما يُعادل 46,2 % من إجمالي القدرة العالمية التي تبلغ 9600 غيغاواط (9.6 تيراوات) بما في ذلك المصادر غير المتجددة.

وقبل نهاية عام 2024، تصدّرت الطاقة الشمسية قائمة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة بلغت 42 % أي ما يعادل 1866 غيغاوات، تليها الطاقة المائية بنسبة 28,7 % (1277 غيغاوات) والطاقة الرياحية بنسبة 25,5 % (1133 غيغاوات) والطاقة الحيوية بنسبة 3,4% (151 غيغاوات) والطاقة الحرارية الأرضية بنسبة 0,3 % (15 غيغاوات) مع وجود كمية صغيرة من الطاقة البحرية.

وفي ظل الاستثمارات الكبيرة التي شملت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمكّن هذان العنصران من الهيمنة على توسيع القدرة الطاقية المتجددة، حيث زادت الطاقة الشمسية بمقدار 453 غيغاوات وطاقة الرياح بمقدار 114 غيغاوات، وهذا ما جعل القدرة المتجددة تشهد زيادة ملحوظة على مدى الأربع والعشرين (24) سنة الماضية، حيث شهد عام 2024 ذروة غير مسبوقة بلغت 582 غيغاوات من القدرة المتجددة الجديدة المضافة.

وكشف التقرير عن تفاوت كبير بين الدول والقارات في استثمارات الطاقة المتجددة، حيث شكلت آسيا الجزء الأكبر من القدرة الطاقية المتجددة في عام 2024، بنسبة (71.0%)، حيث زادت من قدرتها المتجددة بمقدار 413.2 غيغاوات، بينما زادت أوروبا وأمريكا الشمالية قدراتهما بمقدار 71,9 غيغاوات و45,5 غيغاوات على التوالي، في حين شهدت مناطق أخرى زيادات أصغر بكثير، حيث زادت أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي بمقدار 0,4 غيغاوات، والشرق الأوسط بمقدار 4,0 غيغاوات وإفريقيا بمقدار 4,7 غيغاوات.

وحسب ذات المصدر، فقد شكلت مصادر الطاقة المتجددة 29,9% من توليد الكهرباء بواسطة مصادر الطاقة المتجددة عالميًا في عام 2023، بإجمالي 8928 تيراوات ساعة، أما النسبة المتبقية 70,1% بلغت 20939 فكانت تعود للوقود الأحفوري، والطاقة النووية، وغيرها من المصادر غير المتجددة، ليصل إجمالي توليد الكهرباء العالمي من جميع المصادر إلى 29,867 تيراوات في عام 2023.

وعرف إجمالي توليد الكهرباء زيادة بمعدل متوسط قدره 2,5% سنويًا بين عامي 2012 و2023، وخلال نفس الفترة، توسعت الكهرباء المتجددة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5,9%، متفوقة بشكل ملحوظ على المصادر غير المتجددة، التي سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره 1,3% فقط، وفي عام 2023، نمت توليدات الكهرباء المتجددة بنسبة 5,6% مقارنة بعام 2022، بينما نمت المصادر غير المتجددة بنسبة 1,2% خلال نفس الفترة.

توليد الكهرباء المتجددة حسب مصدر الطاقة على مدى 24 عامًا الماضية

تنوعت مصادر الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ. بينما تستمر الطاقة الكهرومائية المتجددة (التي تستثني التخزين بالضخ) في توفير الجزء الأكبر من توليد الكهرباء المتجددة، فقد زادت المصادر المتجددة المتغيرة بشكل ثابت من حصتها في المزيج، من 1.1% من التوليد المتجدد في عام 2000 إلى 44.0% في عام 2023.

ففي عام 2023، ظلت الطاقة الكهرومائية المتجددة أكبر مصدر للكهرباء المتجددة، حيث أنتجت 4270 تيراوات- ساعة، بانخفاض قدره 72 تيراوات- ساعة (-1.6%) مقارنة بمستويات عام 2022.

وتأتي طاقة الرياح في المرتبة الثانية، حيث أنتجت 2304 تيراوات ساعة وحققت زيادة قدرها 9.8% مقارنة بمعدل النمو البالغ 13,9% الذي تم الإبلاغ عنه في عام 202، بينما أنتجت الطاقة الشمسية، أسرع مصادر الطاقة المتجددة نمواً في السنوات الأخيرة، 1624 تيراوات ساعة – بزيادة سنوية قدرها 25,2%، وأكبر نمو سنوي منذ عام 2018، وأنتجت الطاقة الحيوية 632 تيراوات ساعة، بنمو قدره 1,4%، في حين ساهمت الطاقة الجيولوجية بـ 98 تيراوات ساعة وطاقة المحيطات تقريباً بتيراوات ساعة واحدة.