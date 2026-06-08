الطريق العابر للصحراء.. الجزائر تستضيف الدورة الـ 77 للجنة الربط

تحتضن الجزائر يومي الاثنين والثلاثاء أشغال الدورة الـ 77 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، والتي ستخصص لدراسة آفاق تحويل هذا المشروع القاري إلى ممر اقتصادي يعزز التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول الست التي يمر عبرها الطريق.

وسيشارك في الاجتماع، الذي سيشرف على افتتاحه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي، ممثلون عن الدول المعنية بهذا الطريق الاستراتيجي، وهي تونس ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد، إلى جانب الجزائر.

وأكد الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، محمد ولد محمدي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الاجتماع نصف السنوي يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى جدول أعماله الذي يتضمن عرض وضعية تقدم أشغال الطريق في مختلف الدول المعنية، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 90 بالمائة، إضافة إلى مناقشة مخطط عمل لجنة الربط للفترة المقبلة.

وأوضح ولد محمدي أن مشروع الممر العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس على مسافة تقارب 10 آلاف كيلومتر صُمم وفق مقاربة للتكامل الاقتصادي القاري، ويهدف إلى تثمين هذه البنية التحتية للنقل من خلال تسهيل حركة العبور والنقل والتجارة واستقطاب الاستثمارات.

وأشار إلى الدور المحوري الذي لعبته الجزائر في تجسيد هذا المشروع منذ انطلاق فكرته في أواخر ستينيات القرن الماضي تحت تسمية “طريق الوحدة الإفريقية”، مبرزاً أن الطريق يتكون من محور رئيسي يمتد على مسافة 4500 كيلومتر بين الجزائر ولاغوس، إضافة إلى فروع أخرى تربط غرداية بتونس على مسافة 2000 كيلومتر، وباماكو بتمنراست على مسافة 2500 كيلومتر، وزيندر في النيجر بنجامينا على مسافة 2200 كيلومتر.

كما كشف أن الجزائر تواصل دعمها لإنجاز هذا المشروع من خلال التكفل بإنجاز شطر الطريق العابر للصحراء داخل الأراضي التشادية بواسطة مؤسسات جزائرية، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك بهدف تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتشاد.

ويأتي ذلك بعد أن أمر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في شهر ماي الماضي، بالتكفل بإنجاز شطرين من الطريق العابر للصحراء لاستكمال الجزء المتبقي داخل التراب التشادي، بما يسمح برفع حجم المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ويُعد الطريق العابر للصحراء أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في القارة الإفريقية، كما يمثل تجسيداً لالتزام الجزائر بتحويل مشاريع التكامل والاندماج الإفريقي إلى واقع اقتصادي مستدام. ويخدم هذا الطريق أكثر من 400 مليون نسمة، ما يجعله من أهم المشاريع القارية الرامية إلى تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول إفريقيا وترسيخ مكانة القارة ضمن التكتلات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الأمين العام للجنة الربط أن أهمية المشروع تزداد في ظل التوجه الإفريقي نحو تعزيز الاندماج الاقتصادي، خاصة بعد إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، مشيراً إلى أن تطوير ممر اقتصادي على طول الطريق العابر للصحراء سيساهم في تسهيل المبادلات التجارية مع دول الساحل، وتقليص مدة نقل البضائع بأكثر من أسبوعين عبر الموانئ الجزائرية مقارنة بمسارات العبور عبر موانئ غرب إفريقيا.

واختتم ولد محمدي بالتأكيد على أن المناطق الواقعة على امتداد هذا الممر ستستفيد من استحداث مناطق للنشاطات الاقتصادية ومشاريع صناعية جديدة، إلى جانب تنشيط القطاع السياحي وتعزيز فرص التنمية المحلية في مختلف الدول المعنية.