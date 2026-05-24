اقتصاد

الطريق العابر للصحراء.. خبراء جزائريون في مهمة تقنية بتشاد

وزارة الأشغال العمومية
الفريق التقني الجزائري

أوفدت المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية فريقًا تقنيًا إلى تشاد لاستكمال التحضيرات التقنية واللوجستية المتعلقة بمشروع إنجاز مقطعين من الطريق العابر للصحراء، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وأوضحت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في بيان لها اليوم الأحد، أن الفريق التقني التابع للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية التحق، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 ماي 2026، بوحدة الطوبوغرافيا المتواجدة بموقع مشروع الطريق الرابط بين نغوري وبول بتشاد، ضمن مشروع الطريق العابر للصحراء.

وأضاف البيان أن هذه المهمة تعد الثالثة من نوعها لفريق تقني تابع لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وتهدف إلى استكمال مختلف الترتيبات التقنية والميدانية الضرورية للشروع في إنجاز المشروع.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الثنائي بين الجزائر وتشاد، لا سيما في مجال البنية التحتية والأشغال العمومية، من خلال المتابعة الميدانية للمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الإفريقي.

