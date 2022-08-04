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العثور على جثة طفل داخل بئر يهز ولاية خنشلة

الشروق أونلاين
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العثور على جثة طفل داخل بئر يهز ولاية خنشلة
ح.م
الطفل الذي عُثر عليه داخل بئر

اهتزت ولاية خنشلة، ليلة الأربعاء، على وقع حادثة انتشال جثة طفل بعمر 4 سنوات من داخل بئر تقليدي بعد إعلان اختفائه.

وحسب بيان للمصالح المعنية فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية خنشلة مدعومة من فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة على إثر نداء هاتفي ليلة الأربعاء على الساعة 22 و10 دقائق يفيد بسقوط طفل داخل بئر تقليدي عمقه حوالي 11 متر منها 3 أمتار ماء وقطره حوالي 90 سنتمتر، بالمكان المسمى دوار تمقرة بلدية انسيغة دائرة الحامة.

وعلى إثر ذلك، أعلنت مصالح الحماية انتشال الضحية الذي يبلغ من العمر حوالي 4 سنوات ونصف وهو متوفي. ليتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد بن بلة خنشلة.

وتم تداول هذه الحادثة على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الإجتماعي وسط تضارب الروايات حول خلفياتها.

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