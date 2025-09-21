العدد الحقيقي لشهداء غزة.. فرانشيسكا ألبانيزي تعلن رقما صادما!

أعلنت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيزي، أن العدد الحقيقي لشهداء قطاع غزة قد يصل إلى 680 ألف شخص، وليس 65 ألفًا كما تم الإعلان سابقًا.

وأكدت ألبانيزي أن غالبية ضحايا الاحتلال من النساء والأطفال، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، وشددت على أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع الفعلي، وأن استمرار القصف والاشتباكات يزيد من صعوبة تقدير الحصيلة بدقة.

وحذرت من تدهور الوضع الصحي بسبب نقص المستشفيات والأدوية والمواد الأساسية للمعيشة، ما يزيد من معاناة المدنيين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحمايتهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية لهم.

كما طالبت بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف الأعمال العسكرية المدمرة، لافتة إلى ضرورة توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.