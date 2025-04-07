“العد التنازلي” لامتحاني “البيام” و”البكالوريا”

جهود مكثفة لإنجاح الموعد.. والمديريات تسابق الزمن لتوزيع الحراس

أنهى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بالتنسيق المباشر مع مديريات التربية للولايات، إنجاز جل الأعمال المرتبطة بامتحاني شهادتي البيام والبكالوريا دورة جوان 2025، إذ تم اختتام مهمة إعداد وتصميم أسئلة الامتحانات نهاية شهر مارس الفائت، والتي تم وضعها بـ”بنك المواضيع”، في حين تم إسدال الستار على عملية توزيع المترشحين على المراكز، إلى جانب الانتهاء من تعيين مراكز الإجراء، الإغفال والتشفير والتصحيح، والتي سيتم البدء في تجهيزها من كافة الجوانب، بمجرد توقيف الدراسة والانتهاء من إجراء اختبارات نهاية السنة لتلاميذ باقي المستويات الدراسية.

إسدال الستار على إعداد مواضيع “البيام” و”البكالوريا”

أفادت مصادر “الشروق” أن اللجان المتخصصة والتي تضم أساتذة أكفاء يؤطرهم مفتشون من ذوي الخبرة المهنية الطويلة في مجال الامتحانات والمسابقات، قد أسدلت الستار نهاية شهر مارس الفارط على عملية إعداد وتصميم أسئلة امتحاني شهادتي “البيام” و”البكالوريا”، والتي تم وضعها مباشرة بـ”بنك المواضيع”، لتضاف لباقي الأسئلة التي تعود لسنوات ماضية.

ليتم بذلك البدء في إخضاع مواضيع الامتحانات والتي يتم انتقاؤها بصفة حصرية عن طريق إجراء “القرعة”، لإعادة القراءة، لمراجعتها والتدقيق فيها وتصحيح وتدارك الأخطاء إن وجدت، من قبل لجان متخصصة، وذلك تحسبا للشروع في عملية الطبع، والتي تجرى حصريا خلال شهر ماي الداخل، بفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة بالجزائر العاصمة.

الانطلاق في ضبط وضعية تقدم الدروس عبر الولايات

وفي نفس السياق، لفتت مصادرنا إلى أن المفتشين سيشرعون في إنجاز وضعية تقدم البرامج الدراسية، من خلال الحرص على تحديد بدقة آخر الدرس المقدم في كل شعبة وفي كل مادة تعلمية، وعلى مستوى كل مؤسسة تربوية “متوسطة أو ثانوية”، وفي كل ولاية، على أن يتم رفع “حصيلة العمل” البيداغوجي المنجز لمصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المختصة، والتي تقوم بمقارنة الأسئلة المنتقاة عن طريق “القرعة” مع وضعية تقدم الدروس المرفوعة إليها، وذلك قصد تحقيق الهدف المبتغى وهو تحقيق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، نظرا لطابع الامتحان الوطني والرسمي، والشهادة المحصل عليها معترف بها دوليا.

إلى ذلك، أشارت ذات المصادر إلى أن مصالح الديوان المختصة قد اختتمت أيضا عملية توزيع الممتحنين على المراكز الموزعة وطنيا، في حين تم الانتهاء من تعيين مراكز الإجراء لامتحاني شهادتي البيام والبكالوريا ومراكز الإغفال والتشفير وكذا مراكز التصحيح، والتي سيتم الانطلاق في تجهيزها لوجيستيكيا وماديا نهاية شهر ماي الداخل، وذلك بمجرد انقضاء فترة إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير لفائدة التلاميذ غير المعنيين بالامتحانات المدرسية الرسمية.

وبالإضافة إلى ما سبق، أبرزت المصادر نفسها أنه قد تم الانتهاء أيضا من توزيع الرؤساء ونوابهم على مراكز إجراء امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا، في حين تشرع من جهتها مصالح مديريات التربية للولايات المختصة في توزيع الأساتذة الحراس على مراكز الإجراء، من خلال التقيد التام والكامل بنفس الإجراءات التنظيمية الواردة في “دليل الحراس” المصادق عليه من قبل وزارة التربية الوطنية، حيث تم الاحتفاظ بنفس تعداد الحراس بالقاعة الواحدة “ثلاثة حراس بكل قاعة مخصصة للنظاميين و5 حراس بالقاعة المخصصة للأحرار”، وبنفس تعداد الملاحظين.

مديرو المؤسسات مجندون لمتابعة وضعية المترشحين الصحية

وفي مقابل ذلك، سيسهر رؤساء مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي، من جهتهم على متابعة وضعية كافة التلاميذ المترشحين من الجانب الصحي، بشكل يومي ودائم وميداني، وفي حال الوقوف على إصابة تلاميذ بكسور على مستوى اليد نتيجة التعرض لحادث مرور أو السقوط على سبيل المثال وليس الحصر، فإن مدير المؤسسة مطالب وجوبا، برفع تقرير مفصل عن وضعية المترشح، لكي تقوم المصالح المختصة باتخاذ التدابير المناسبة، من خلال تخصيص قاعة امتحان وتعيين بذلك أستاذ حارس يتم تكليفه بالكتابة في مكان المصاب بالإعاقة.