“العميد” يحصد لقبه العاشر والثالث توالياً

عززت مولودية الجزائر سجلها في البطولة الوطنية بإحرازها اللقب العاشر في تاريخها، بعدما أنهت سجلها في صدارة الترتيب العام برصيد 65 نقطة، محققة بذلك تتويجها الثالث توالياً في الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس” لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وجاء تتويج “العميد” بعد نجاحه مساء أمس الجمعة في تجاوز أولمبي الشلف بهدفين دون مقابل في الجولة الختامية من الموسم، خلال مواجهة احتضنها ملعب علي عمار وسط مدرجات مكتظة بالجماهير التي صنعت أجواء احتفالية مميزة.

وعقب إسدال الستار على المباراة، شهد الملعب مراسم التتويج الرسمية، حيث تسلم قائد الفريق أيوب عبد اللاوي درع البطولة من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد.

كما تميز الحفل بحضور عدد من الأسماء التي صنعت تاريخ النادي، يتقدمها باشي وزنير وبطروني، الذين شاركوا في حمل درع البطولة وسط تصفيقات الجماهير واحتفاء الأنصار بالإنجاز الجديد.

وامتدت الاحتفالات إلى ما بعد صافرة النهاية، حيث عاشت أسرة المولودية، من لاعبين وطاقم فني وأنصار، أجواء من الفرح تخللتها الأهازيج والعروض النارية، احتفاءً بلقب جديد يؤكد المكانة التي بات يحتلها النادي في كرة القدم الجزائرية بعد سنوات من الاستقرار والنجاح المتواصل.

وبهذا التتويج، تواصل مولودية الجزائر فرض حضورها القوي على الساحة المحلية، بعدما نجحت في الاحتفاظ بلقب البطولة للموسم الثالث على التوالي، مؤكدة مكانتها بين أكثر الأندية تتويجاً في تاريخ الكرة الجزائرية.