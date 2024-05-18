العناكب في البيوت.. عنوان للفقر أم مجرد خرافة؟

لعل مشاهدتك لعناكب تنسج خيوطها في زوايا بيتك، أمر مقزز للغاية يجعلك تسارعين للقضاء عليها، فالخوف والذعر من رؤيتها ليس لكونها حشرات دخيلة على بيئة المنزل فقط، بل لانتشار خرافات تربط ظهورها بانتشار الحسد والفقر.

جاء في تقرير نشرته صحيفة التايم البريطانية أن عدم قتل العناكب في منزلك أفضل من قتلها، لما لها من فائدة قد لا تكون معروفة للجميع.

وأضاف أن العناكب جزء مهم من الطبيعة ونظامنا البيئي حيث تقوم بقتل الحشرات وتساعد في القضاء عليها في المنزل والحد من عددها، ومن أبرزها الصراصير والبعوض.

بحسب الخبراء فإنه من الطبيعي الخوف من العناكب، فلديها الكثير من الأرجل وكلها سامة تقريباً، لكن غالبية الأنواع لها سم ضعيف جداً بحيث لا تسبب مشاكل للبشر.

وأشار التقرير إلى أن لدغات العناكب نادرة للغاية وغير شائعة، لكن هناك عناكب مثل «الأرامل» لسعاتها تسبب مشكلات خطيرة، وفقا لموقع الشرق الأوسط.

أسباب وجود العناكب في المنزل

ـ ظلمة بعض الأماكن في المنزل، مما يؤدي إلى انتشار العناكب في الزوايا.

ـ وجود أثاث قديم مغطى بالأتربة والغبار.

ـ تخزين الملابس، والأحذية، والأوراق تحت الأسرة لفترات طويلة.

ـ الاحتفاظ بالعلب، والقوارير الفارغة، والصحف.

ـ وجود فراغات مهملة بين الأكياس والصناديق المخزنة.

ـ تراكم فتات الطعام والسكر على الأرضيات والسجاد.

ـ ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة، وخاصة في فصل الصيف، وفقا لموقع mawdoo3.

العناكب تنشط في البيت عند الساعة 19.35 مساء

بمجرد رؤية العناكب يلوذ بعض الأشخاص بالفرار أو يصرخون بسبب الخوف منها، خصوصاً إذا حدث ذلك داخل الحمام أو في غرفة النوم، ويتطور هذا الخوف عند فئة من الناس إلى “رهاب العناكب”.

وخلصت الدراسة إلى أن ذلك يحدث في الغالب على الساعة 19:35، نقلاً عن موقع dw.

وفي دراسة للبروفيسور آدم هارت، المتخصص في علم الحشرات بجامعة “غلوسيسترشاير” البريطانية، قام بتحليل 10 آلاف تسجيل بالكاميرات للعناكب في 250 موقعا في أماكن مختلفة من بريطانيا.

وسجل الباحثون أن وقت الذروة الذي تظهر فيه هو الساعة 19:35 مساء، كما أن احتمال ظهورها في الصباح يكون ما بين الساعة السادسة والثامنة.

وفي ما يخص فصول السنة تكون العناكب أكثر نشاطاً في فصل الخريف وبالضبط في شهري سبتمبر وأكتوبر. ففي هذه الفترة يبدأ الذكور في البحث عن الشريك المناسب والاستقرار في البيت، فإناث العناكب يشعرن بالراحة أكثر على الأسقف والأبواب والنوافذ.

وحسب البروفيسور آدم هارت فالسبب وراء ذلك له علاقة بالجانب الإيكولوجي والبيئي، يضيف الموقع الاخباري الألماني “ميركور”.

كيف نمنع وجود العنكبوت؟

ـ رش ملح الطعام فى زوايا المنزل والأبواب والشبابيك حيث أن له فعاليه كبيرة في القضاء على الحشرات نهائيا.

ـ استخدام زيت النعناع نظرا لامتلاكه رائحة قوية بواسطة اضافه قطرات من الزيت على الماء ويتم به مسح اثاث المنزل.

ـ استخدام الخل الأبيض والذى يحتوى على حمض الاستيك الذى يعد من المواد التي لها قدره كبيره على طرد الحشرات والعناكب من المنزل عن طريق رشه فى الأماكن التى يتواجد بها العنكبوت وفي الهواء مع تكرار هذه العملية.

ـ يعد نبات الكافور من الاعشاب الفعالة فى القضاء على العناكب عن طريق وضع القليل منه فى زوايا المنزل وكذلك عند الخزانات.

ـ الريحان من الأعشاب التى لديها بعض المواد التى تساعد فى التخلص من العناكب، وفقا لموقع فكرة.

وجود العنكبوت في المنزل يجلب الفقر

هناك مقولة شهيرة تداولتها أمهاتنا وجداتنا وهي أن “العنكبوت يجلب الفقر في البيت” أو بمعنى آخر وجوده في المنزل يعطي طاقة سلبية.

تقول سهى عيد، أخصائية علم طاقة المكان إن وجود العنكبوت داخل المنزل يجلب طاقة سلبية جدًا على أهله فالعنكبوت الأنثى تبني لها منزلا وتختار شريكًا لها لتتزوجه وبعد عملية التزاوج بينهما تقوم العنكبوت الأنثى بقتل زوجها، والعنكبوت الأنثى تحمل في بطنها العشرات من البيض بعد فترة تقوم بوضعهم ثم تموت مباشرة، ويخرج صغار العناكب لا يجدون أما ولا أبا يقوم برعايتهم فيقومون بأكل بعضهم بعضًا من شدة الجوع والبقاء للأقوى بينهم.

لهذا فوجودهم في المنزل يجلب الفقر والطاقة السلبية لك ولأسرتك بسبب تلك الصراعات لذلك يحب التنظيف جيدًا وإزالة أي شبكة عنكبوت على الجدار مع مسح المنزل جيدًا وذلك لإزالة أي أثر لهم، حسب موقع فيتو.

طهروا بيوتكم من نسيج العنكبوت

سواء كانت العناكب مصدرا للفقر أو كان ذلك مجرد خرافة، ما قول رجال الدين في تركها أو قتلها؟؟؟؟

جاء في هذا الباب أنه يستحسن إزالتها من البيوت، لما أسند للثعلبي وابن عطية وغيرهما عن علي -كرم الله تعالى وجهه- أنه قال: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت، فإن تركه في البيوت يورث الفقر.

وهذا إن صح عن الإمام علي -كرم الله تعالى وجهه- فذاك، وإلا فحسن الإزالة، لما فيها من النظافة ولا شك بندبها، حسب موقع إسلام ويب.

يضيف “الشيخ عدلان “إمام مسجد بلال بن رباح بمدينة شلغوم العيد ميلة أننا لم نقف على من تكلم بهذا النص، إنما المسلم يزيلها من بيته ومكانه لأن ذلك من حملة النظافة التي ندب إليها الشارع، بل إن بعضها من ذوات السموم، فيسن قتلها كما ذكر الألوسي في روح المعاني.