الغرق الجاف.. احذر الاختناق بعد ساعات من السباحة

الغرق الجاف dry drowing هو مصطلح غير طبي، يستخدم لوصف حالة نادرة تحدث للأطفال ومن يعانون من أمراض تنفسية، يطلق عليها الأطباء تسمية متلازمة ما بعد الغمر، أو ما بعد الانغماس.

وهذا، في أقل من ساعة بعد إنقاذهم من الغرق أو ابتلاعهم للكثير من الماء في أثناء السباحة. إذ يعتقد أهل الغريق أنه قد خرج من دائرة الخطر بإنقاذه، ولكن الحقيقة، أن الماء الذي استنشقه قد يؤدي إلى تشنج قصباته الهوائية وانقباض مجاريه التنفسية. الأمر الذي يسبب له صعوبة في التنفس، وتقلصا في الأوعية الدموية، ما قد يعرضه للوفاة المفاجئة.

ما أعراض الغرق الجاف؟

لهذا، وجب على الأهل مراقبة أطفالهم بعد العودة من البحر أو المسابح، لملاحظة ظهور أعراض الغرق الجاف، المتمثلة في صعوبة في التنفس أو التنفس بسرعة، التهيج والسلوك العدواني، السعال، ألم الصدر، انخفاض الطاقة أو النعاس بعد حادث مائي، الدوار أو الدوخة، رغوة في الأنف أو الفم، ازرقاق بالشفتين والوجه إلخ..

إسعافات ضرورية للعلاج

وفي حال لاحظت ظهور أعراض الغرق الجاف على طفلك بعد السباحة أو الغرق، فيجب أن تطلب فورا مساعدة طبية. وفي انتظار وصولها، حاول أن تبقي طفلك هادئا لتساعد عضلات القصبة الهوائية على الاسترخاء، وعند وصول المساعدة الطبية، سيتم إنعاش المصاب ونقله إلى المستشفى، حيث ستراقب حالته للتأكد من انتظام وظيفة التنفس لديه، والتأكد من انتفاء وجود حالات إصابات أخرى، كالغرق الثانوي أو الالتهاب الرئوي الجرثومي.

كيف تقي طفلك من الغرق الجاف؟

الغرق الجاف، هو أحد أسباب الوفاة عند الأطفال الصغار. لهذا، وجب التقيد ببعض قواعد السلامة، حين اصطحابهم إلى شاطئ البحر أو حمامات السباحة.

-الإشراف على الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سنوات في أي مسطح مائي.

-تسجيلهم في دورات التدريب على السباحة الجيدة.

-تعليمهم التنفس السليم في أثناء السباحة وتجنب استنشاق الماء.

-يجب الحرص على ارتداء سترات النجاة في أثناء ركوب الزوارق.

-عدم استحمام الأطفال الأقل من أربع سنوات دون مساعدة من شخص راشد.

-اختيار حمامات سباحة بعمق مناسب للأطفال.