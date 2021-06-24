الغش في البكالوريا: أحكام بالحبس بين 6 أشهر و3 سنوات للموقوفين

كشفت وزارة العدل عن صدور أحكام ضد 28 شخصا لمدة تتراوح بين 06 أشهر وثلاثة (03) سنوات حبسا نافذا مع غرامة وصلت إلى 500 ألف دينار بسبب الغش في امتحان البكالوريا.

وأوضحت الوزارة، الأربعاء، في بيان لها أن تطبيق إجراءات مكافحة الغش نتج عنها توقيف 62 شخصا أسفرت عن إيداع 26 شخصا الحبس ووضع 7 تحت الرقابة القضائية عبر 15 ولاية.

وأكد البيان أنه تمت معاينة أعمال الغش المذكورة في اختصاص مجالس قضاء الأغواط، المسيلة، قالمة، الجلفة، سطيف، ميلة، تبسة، غرداية، تيبازة، تسمسيلت، البليدة، البويرة، الشلف، معسكر ومستغانم.

وتتمثل الوقائع موضوع المتابعة في جنحة نشر مواضيع وأجوبة إمتحانات شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.