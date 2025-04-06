الفئات المعنية بالانتساب.. صندوق “كاسنوس” يُوضح

جدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاسنوس)، الأحد، توضيحاته حول الفئات المعنية بالانتساب الإجباري إلى خدماته، مذكّرًا بجميع الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطًا لحسابهم الخاص.

وأوضح الصندوق في بيان له أن الانخراط في كاسنوس إجباري لكل من:

الفلاحين الحائزين على بطاقة فلاح.

التجار الذين يملكون سجلاً تجاريًا.

الحرفيين الحاصلين على بطاقة حرفي.

المقاولين الذاتيين الحائزين على بطاقة المقاول الذاتي.

أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء، الصيادلة، المحامين وغيرهم.

وأكد الصندوق أن جميع الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطًا لحسابهم الخاص معنيون بالانتساب إلى كاسنوس، ومن بينهم:

التجار، الحرفيون، الفلاحون، أصحاب المهن الحرة، الصناعيون، الشركات التجارية، الناقلون، والمقاولون الذاتيون.

وتأتي هذه التوضيحات في سياق سعي الصندوق إلى تعزيز الثقافة التأمينية لدى المواطنين وتسهيل فهم الإجراءات المرتبطة بالضمان الاجتماعي لغير الأجراء، لضمان استفادة الجميع من الحقوق الاجتماعية والتغطية الصحية.