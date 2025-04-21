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الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

الشروق أونلاين
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الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

أعلن الفاتيكان، الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

واكتفى الفاتيكان في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، بالقول إن البابا فرنسيس قد توفي في مقر إقامته.

وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من ظهوره بعد غياب طويل بسبب المرض في ساحة القديس بطرس بمناسبة قداس عيد الفصح.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican’s Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2

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