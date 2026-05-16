الفاف” تبرمج المقياس الأول لتكوين إجازة “كاف أ” نهاية ماي

برمجت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تنظيم المقياس الأول الخاص بتكوين إجازة “كاف أ”، لفائدة مترشحي المجموعة الثالثة، خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 04 جوان المقبل، بالمركز التقني الجهوي لتلمسان، بحسب ما أعلنت عنه المديرية التقنية الوطنية للهيئة الفدرالية.

وأكدت الهيئة التقنية أن التكوين يخص المترشحين الذين تم تأكيد تسجيلهم عبر منصة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “CMS” لسنة 2026، حيث يتوجب عليهم تسديد حقوق المشاركة المقدرة بـ70 ألف دينار جزائري عبر الحساب البنكي للاتحاد الجزائري لكرة القدم لدى البنك الخارجي الجزائري.

كما شددت المديرية التقنية الوطنية على ضرورة إرسال وصل الدفع قبل تاريخ 28 ماي الجاري عبر البريد الإلكتروني المخصص للتكوين، مع إلزامية تقديم النسخة الأصلية من الوصل عند الوصول إلى مقر التربص، مؤكدة أن أي مترشح لا يحوز هذه الوثيقة لن يتم اعتماد تسجيله.