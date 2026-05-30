“الفاف” تبرمج المقياس الثالث بمدينة تلمسان مطلع جوان

خاص بتكوين فاست تراك "ب" و"ج"

برمجت المديرية التقنية الوطنية، عبر قسم التكوين، التابع للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المقياس الثالث من تكوين “فاست تراك “ب” و”ج”، الموجه لفائدة المترشحين المقبولين والمؤكد تسجيلهم عبر منصة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونظام (سي أم أس) لسنة 2026، وذلك من 04 إلى 08 جوان المقبل بالمركز التقني الجهوي بتلمسان.

وكشف بيان الهيئة الفدرالية أن المديرية ألزمت جميع المترشحين المعنيين بتسديد حقوق المشاركة الخاصة بهذا المقياس، المحددة بـ80 ألف دينار جزائري، عبر الحساب البنكي للاتحاد.

كما حددت تاريخ 02 جوان 2026 كآخر أجل لإرسال وصل الدفع عبر البريد الإلكتروني المخصص للعملية، مع إلزام كل مترشح بتقديم النسخة الأصلية لوصل الدفع عند الوصول إلى مقر التربص.

ويأتي هذا التكوين في إطار مواصلة برامج التأهيل والتطوير التي تشرف عليها المديرية التقنية الوطنية، بهدف رفع مستوى الكفاءات التدريبية وتوسيع قاعدة المدربين الحاصلين على الشهادات القارية.

وكان المقياس الثاني من الدورة التكوينية فاست- تراك الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “ب” و”ج”، قد اختتم الأسبوع الماضي بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة بولاية تيبازة.

ويؤطر هذه الدورة نخبة من المكونين المعتمدين من طرف الكونفدرالية الإفريقية، من خلال برنامج يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، بهدف تمكين المشاركين من اكتساب أحدث المعارف التقنية والبيداغوجية في مجال التدريب.