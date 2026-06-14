“الفاف” تتّخذ موقفا من رئيس الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم

اتّخذ الاتحاد الجزائري لكرة القدم موقفا من تصريحات الرجل الأول في الاتحاد الأوروبي للعبة ألكسندر تشيفيرين، لها صلة بِمنافسة كأس العالم.

وجاء موقف “الفاف” بِالتنسيق مع هيئات مثيلة من إفريقيا وآسيا و”الكونككاف” (أمريكا الشمالية والوسطى والكراييب).

ونشر اتحاد الكرة المصري بيانا مساء الأحد، وجاء في ثناياه: “تعرب اتحادات كرة القدم في الرأس الأخضر، كوراساو، أوزبكستان، الكونغو، هايتي، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، غانا، السنيغال، كوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، عن خيبة أملها الشديدة ورفضها الحازم للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفيرين، والتي وصف فيها بعض مباريات كأس العالم الموسعة بأنها “غير مثيرة للاهتمام”.

وأكدت هذه الاتحادات.. أنه لا توجد مباراة غير مهمة في كأس العالم، وأن هذه الادعاءات تتجاهل تضحيات وطموحات اللاعبين والمنظومة الكروية والجماهير حول العالم.

وأوضح البيان أن التأهل لكأس العالم يمثل إنجازا تاريخيا وحلما للأجيال في دول مثل الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان، في حين يمثل العودة للمحفل العالمي بعد غياب طويل معنى خاصا لملايين المشجعين في الكونغو وهايتي.

وشددت الاتحادات على أن قوة كرة القدم تنبع من عالميتها وعدم اقتصارها على مجموعة محدودة من الدول، مؤكدة أن المشاركة في البطولة تلهم الأجيال وتسهم في تطوير اللعبة وتعد مصدرا للفخر والوحدة للمجتمعات.

واختتمت الاتحادات بيانها بالتأكيد على أن كل منتخب تأهل للبطولة قد حجز مكانه بجدارة واستحقاق، ويستحق الاحترام الكامل، وأن كل مباراة تحمل قيمة ومعنى لملايين الأشخاص.

وجدد الموقعون والمتضامنون رفضهم لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي، معيدين التأكيد على ضرورة استمرار نمو كرة القدم في خلق الفرص وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز الطبيعة العالمية الحقيقية للعبة الكروية.

وقع على البيان كل من اتحاد الرأس الأخضر، اتحاد كوراساو، اتحاد أوزبكستان، اتحاد الكونغو، واتحاد هايتي لكرة القدم.

وجاء البيان بالتضامن مع الاتحاد الجزائري، الاتحاد التونسي، الجامعة الملكية المغربية، الاتحاد المصري، الاتحاد الغاني، الاتحاد السنيغالي، الاتحاد الإيفواري، واتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم”.