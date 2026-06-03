“الفاف” تنظم الدفعة الثانية من التكوين المستمر

للحصول على رخصة "كاف أ"

تنظم مصلحة التكوين التابعة للمديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الدفعة الثانية من التكوين المستمر المؤهل للحصول على رخصة “كاف A – 2026” في الفترة من 23 إلى 25 جوان الجاري بالمركز الوطني لتجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة ولاية تيبازة، بحسب ما أعلنته الهيئة الكروية عبر موقعها الرسمي.

ودعت الاتحادية المترشحين المقبولين للمشاركة في هذه الدورة إلى تسديد حقوق المشاركة المحددة بـ 50 ألف دينار، يتم تحويلها إلى الحساب البنكي الخاص بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم لدى البنك الخارجي الجزائري.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التكوين يندرج ضمن برنامج تطوير وتأهيل المدربين الذي تشرف عليه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تماشيا مع متطلبات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المتعلقة بالتكوين المستمر للمدربين.