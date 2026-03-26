استمرار الصراع في الشرق الأوسط سيؤثر على تكلفة الإنتاج الزراعي حول العالم

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) يوم الخميس، من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط، إلى أحد أسرع وأشدّ الاضطرابات في تدفق السلع على مستوى العالم.

وقال متحدث باسم “الفاو” في مؤتمر صحفي بنيويورك، أن الصراع “يهدّد بارتفاع حادّ في تكاليف الإنتاج الزراعي، ويضع الأمن الغذائي العالمي أمام مخاطر متزايدة”.

وفي هذا الشأن، أبرز المتحدث على وجه الخصوص “الضغوط المتزايدة على إمدادات الطاقة والأسمدة عبر مضيق هرمز الحيوي”.

وتكمن أهمية مضيق هرمز بالنسبة للأمن الغذائي في العالم، في “مرور 35 بالمئة من النفط الخام، ونحو 20 بالمئة من الغاز الطبيعي المُسال، و30 بالمئة من أسمدة التجارة الدولية، عبر مياهه”.

“كما أن دول الخليج تُعدّ مصدرا لما يقرب من نصف تجارة الكبريت، الذي يدخل في صناعة سماد الفوسفات”، يضيف المتحدث.

وقال المتحدث إن كل ذلك “سيؤثر على موسم الزراعة المقبل”. قبل أن يستدرك بأن “انتهاء الوضع الحالي خلال أسبوع أو اثنين، سيُمكن الأسواق من استيعاب هذه الآثار خلال شهرين أو ثلاثة أشهر”.

لكن إذا استمر الوضع أكثر من شهر إضافي، فإن ذلك “سيؤثر على كل المزارعين على المستوى الدولي. وسيحدث ذلك حتى لدى مصدّرين كبار مثل الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وأستراليا”، تتوقّع “الفاو”.

ومن بين الدول التي ستتأثر بشكل كبير، ذكر المتحدث “مصر باعتبارها مستوردا كبيرا للقمح. وكذلك السودان الذي يواجه مستوى كبيرا من انعدام الأمن الغذائي”.

وتعتبر دول الخليج هي الأخرى “مستوردا ضخم للأغذية. وستواجه تحديّات بسبب عدم وصول السفن في ظل الوضع الراهن”.

وبالنسبة لإيران، أشار المتحدث إلى “ارتفاع أسعار السلع حتى قبل الصراع الحالي”. لكنه قال إن البلاد “لا تعتمد على استيراد المواد الغذائية، إذ تنتج 70 بالمئة أو أكثر مما تستهلكه”.