الفرق بين شريف الوزاني وبوعناني

يتقاطع اللاعبان الدوليان الجزائريان السّابق سي الطاهر الشريف الوزاني والحالي بدر الدين بوعناني، في نقطة امتلاكهما رقما قياسيا في صفوف “الخضر” يكاد يكون مُتشابها.

وكان شريف الوزاني (56 سنة) قد اعتزل مُمارسة رياضة القدم في 2002، أي عامَين قبل أن يُبصر بوعناني النّور.

وبات بوعناني سهرة الخميس الماضي أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية في صفوف “مُحاربي الصّحراء”، لمّا شارك بديلا في مباراة النيجر وهو بِعمر 18 سنة و105 يوم، تحت إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي فاز لاعبوه بِحصيلة (2-1).

أمّا شريف الوزاني، فيحمل رقم أصغر لاعب خاض مباراة ودّية في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، وكانت ضد غانا في الـ 28 من ديسمبر 1984، ضمن إطار دورة دولية حضرتها أيضا كوت ديفوار (البلد المنظّم) وتونس.

ولعب شريف الوزاني مواجهة غانا وهو بِعمر 18 سنة و82 يوما، تحت إمرة المدرب رابح سعدان ومساعده بلقاسم مقدادي. وحينها خسر “الخضر” بِنتيجة (1-2)، مع توقيع حسين ياحي لِهدف الجزائر.

ويرتدي بوعناني زيّ نادي نيس الفرنسي، بينما كان شريف الوزاني يُمثّل ألوان فريق مولودية نفط وهران (وفقا للتسمية آنذاك)، لمّا استلم دعوة أوّل مشاركة مع المنتخب الوطني.