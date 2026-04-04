الفريق أول السعيد شنڨريحة يترأس الاجتماع السنوي لإطارات المنشآت العسكرية

شهدت المديرية المركزية للمنشآت العسكرية طفرة نوعية

ترأس الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا السبت 4 أفريل، بالمركز العسكري للهندسة وتطوير المنشآت بحسين داي، أشغال الاجتماع السنوي لإطارات المديرية المركزية للمنشآت العسكرية، وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان.

وهو الاجتماع الذي حضره كل من الفريق، قائد القوات البرية، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش ومديرين مركزيين لأركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني.

وألقى الفريق أول بعد ذلك كلمة توجيهية، تابعها عبر تقنية التحاضر عن بعد، إطارات المديرية المركزية للمنشآت العسكرية على مستوى وحدات النواحي العسكرية الست، أشاد فيها بمساهمة قطاع المنشآت العسكرية في تعزيز القدرات العملياتية للجيش الوطني الشعبي والرفع من جاهزيته.

وقال الفريق أول: “قد ساهم قطاع المنشآت العسكرية، بتوجيه تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في تعزيز القدرات العملياتية لجيشنا العتيد والرفع من جاهزيته، سواء ما تعلق بالجانب العملياتي، عبر السهر على إنجاز منشآت عصرية وذات جودة عالية، أو ما ارتبط بالشق الاجتماعي، من خلال تحسين ظروف معيشة الفرد العسكري.”

وأضاف: “في هذا الإطار، شهدت المديرية المركزية للمنشآت العسكرية، خلال السنوات القليلة الماضية، طفرة نوعية، لاسيما عبر المشاريع التطويرية المنجزة، حيث نجحت في تجسيد العديد من المنشآت الكبرى، من مستشفيات ومرافق اجتماعية ومعسكرات للوحدات العملياتية، ذات جودة عالية، تعكس حجم الجهود المبذولة وجودة أداء وكفاءة العنصر البشري لهذه المديرية الهامة.”

عقب ذلك، تابع الفريق أول عرضا قدمه المدير المركزي للمنشآت العسكرية، تناول من خلاله حوصلة للنشاطات المندرجة ضمن مخطط الأعباء لسنة 2025-2026، وكذا عرض حال لمختلف المشاريع المنشآتية قيد الانجاز على مستوى الجيش الوطني الشعبي.