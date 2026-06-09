الفريق أول شنقريحة يستقبل قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا وقائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي الأميرال جورج ويكوف.

وحسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين. كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ألقى الفريق أول بالمناسبة، كلمة رحب في مستهلها بقائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا والوفد المرافق له. مؤكدا أن “العلاقات الثنائية تشهد حركية جديدة ومتصاعدة. تجسدت من خلال تبادل زيارات الوفود رفيعة المستوى”.

كما أشار الفريق أول إلى أن “الجزائر، وفي إطار سعيها الحثيث لتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول، تظل متشبثة بمبدأ عدم الانحياز، وغيورة على استقلالها وقرارها”.

“فمن أجل هذه المبادئ المقدسة، التي ننتظر من شركائنا أن يقدروها ويحترموها، ضحت الجزائر منذ سنة 1830 إلى غاية 1962، بـأكثر من 5 ملايين و630 ألفا، بما فيها مليون ونصف مليون من الشهداء بين سنتي 1954 و1962″، يقول الفريق أول.

من جهته، عبّر الأميرال جورج ويكوف عن “سعادته بزيارة الجزائر، وتطلعه الدائم للعمل على تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي ومتعدد الأطراف”. مشيدا بـ”مساهمة الجيش الوطني الشعبي في تحقيق موجبات الأمن البحري في الحوض الغربي للمتوسط”.