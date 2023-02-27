الفريق أول شنقريحة يستقبل مسؤولا عسكريا روسيا

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الإثنين، أمين مجلس الأمن لفدرالية روسيا نيكولاي باتروشيف، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد هام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تناولت المحادثات حالة التعاون العسكري بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، كما تبادل الطرفان التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الزيارة دليل على الإرادة الثابتة والصريحة لبلدينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تطبع علاقاتنا الثنائية، وبالأخص في مجال التعاون العسكري.

وأضاف: أعتبر مسعى المساهمة في إرساء السلم والتنمية المستدامة الذي تتشارك فيه الجزائر وفدرالية روسيا، في ظل احترام سيادة الدول، يتوافق تماما مع المبادئ الثابتة والتاريخية التي على أساسها تم تطوير علاقات تعاون ثنائي وثيق، يرتكز على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة لكلا البلدين.

من جهته أكد أمين مجلس الأمن لفدرالية روسيا، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا كما أشاد بدور الجزائر المحوري وجهودها الكبيرة في إحلال السلم والاستقرار في المنطقة