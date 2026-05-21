 الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “العهد 2026”  

أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “العهد 2026” بالناحية العسكرية الخامسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أن الفريق أول السعيد شنقريحة أشرف بالميدان الخامس للرمي والمناورات بأمدوكال بالناحية العسكرية الخامسة على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية الموسوم بـ”العهد” 2026 نفذته وحدات اللواء السابع المدرع مدعمة بوحدات من القوات الجوية والدفاع الجوي وحراس الحدود ووحدات الإسناد اللوجيستي.

وأضاف البيان “السيد الفريق أول كان قد تابع، يوم أمس، عرضا قدمه مدير التمرين، قائد اللواء السابع المدرع، تضمن الفكرة العامة ومراحل تنفيذ التمرين، الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج تحضير القوات لسنة 2025-2026.”

وتابع البيان “بالميدان الخامس للرمي والمناورات، ورفقة قائد الناحية العسكرية الخامسة، تابع السيد الفريق أول عن كثب مجريات التمرين الذي تم تنفيذه في ظروف قريبة من الواقع، وفقا للخطة الموضوعة، وتماشيـا مع الأهــداف المسطرة، والمتمثلة أساسا في صقل مهارات القادة والأركانات في مجال تحضير وتنظيم الأعمال القتالية والتنسيق بين مختلف القوات، فضلا عن إكساب القادة الميدانيين الخبرة في السيطرة على الوحدات، من خلال تعزيز الانسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات والوحدات الفرعية، وتمكين الأطقم من التحكم في منظومات الأسلحة، فضلا عن اختبار الجاهزية العملياتية ومدى قدرة سلسلة الإسناد اللوجيستي على ضمان استمرارية تنفيذ الأعمال القتالية والمهام الموكلة في مختلف الظروف كما شهد هذا التمرين تنفيذ وحدات من القوات الخاصة لعملية ابرار جوي تميزت بالدقة والسرعة.”

وأكد البيان أن تنفيذ هذا التمرين أكد بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التخطيط والتحضير والتنفيذ الناجح للمهام المسندة، وهو ما يشكل نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا المتطورة.

ويواصل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة في يومها الثالث.