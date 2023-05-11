الفريق أول شنقريحة يُدشن منشآت عسكرية جديدة بالناحية الثالثة

قام الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتدشين منشآت عسكرية جديدة استفادت منها الناحية العسكرية الثالثة.

وجاء التدشين خلال اليوم الرابع من زيارة الفريق أول إلى الناحية الثالثة، حيث كانت البداية من القطاع العملياتي الأوسط برج العقيد لطفي، أين استمع الفريق أول لعرض شامل قدمه قائد القطاع العملياتي.

وتضمن العرض مجمل الجوانب المتعلقة بالتحضير القتالي للوحدات والأفراد، قبل أن يشرف على تدشين مقر القيادة الجديد للقطاع العملياتي.

الفريق أول طاف أيضا بمختلف منشآة المقر الجديد ذي المواصفات العصرية وتلقى شروحات وافية عنه وهو الذي من شأنه توفير ظروف أحسن لعمل المستخدمين.

الزيارة تواصلت بتفقد بعض وحدات القطاع العملياتي الأوسط، أين اطلع الفريق أول على الظروف المهنية والمعيشية لمستخدميه.

بهذه المناسبة حرص رئيس الأركان على تقديم توجيهات وتعليمات صارمة للمسؤولين حول ضرورة إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري وتحسين جو العمل داخل الوحدات من خلال خلق جو من التواصل المباشر والإصغاء الدائم للمستخدمين.

من جهة أخرى، قام الفريق أول بمناسبة زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة، بتدشين مرافق اجتماعية، المتمثلة في روضتين للأطفال بحي البدر ببشار وأخرى بتندوف، وهي منشآت عسكرية جوارية ستشكل دون شك مكاسب جديدة للمستخدمين وعائلاتهم، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوفير ظروف عمل ملائمة بهذه الناحية الجنوبية.