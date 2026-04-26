الفريق أول شنڨريحة: النصر في المعارك الحديثة مرهون بفعالية الإسناد اللوجستي

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڨريحة، أن تحقيق النصر في المعارك الحديثة أصبح مرتبطا بشكل وثيق بمدى نجاعة منظومة الإسناد اللوجستي وقدرتها على ضمان تدفق الموارد والإمكانات إلى مختلف مستويات التنفيذ في الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة.

وجاءت تصريحات الفريق أول خلال إشرافه، اليوم الأحد، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، على افتتاح أشغال ملتقى وطني بعنوان: “سلسلة الإسناد اللوجستي العملياتي: الحالة الراهنة، صعوبات، تحديات وآفاق”.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز رئيس الأركان أن تنظيم هذا اللقاء العلمي المتخصص يهدف إلى تشخيص واقع سلاسل الإسناد اللوجستي العملياتي، وتحديد أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها، مع العمل على صياغة حلول عملية وواقعية، واستشراف آفاق تطويرها بما يتماشى مع متطلبات البيئات العملياتية الحديثة.

وشدد الفريق أول على أن الجيش الوطني الشعبي، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يعمل على ترسيخ مبدأ التكامل والانسجام بين المكون العملياتي واللوجستي، بما يجعل منظومة العمل العسكري بمثابة الجسد الواحد، الذي لا يستقيم حاله إلا إذا استقامت كافة أعضائه دون استثناء.

وفي هذا الصدد، أوضح الفريق أول أن تحقيق النصر في المعركة الحديثة أصبح يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة منظومة سلاسل الإسناد على توفير وضمان تدفق الموارد والإمكانات اللازمة إلى أنساق التنفيذ، في الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة.

للإشارة، حضر أشغال هذا الملتقى عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالأمن والدفاع، إلى جانب قادة القوات، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقائد الناحية العسكرية الأولى، ورؤساء الدوائر، والمراقب العام للجيش، ومديرين مركزيين، إضافة إلى أساتذة ومختصين في المجال.