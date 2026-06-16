الفريق أول شنڨريحة يهنئ مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بحلول العام الهجري الجديد

مشيدًا بجهودهم لحماية أمن البلاد

الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

تقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتهانيه إلى جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي وعائلاتهم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، مشيداً بتضحياتهم وجهودهم في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقال الفريق أول شنڨريحة في رسالة تهنئة بالمناسبة: “يطيب لي أن أتقدم إلى جميع الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين التابعين للجيش الوطني الشعبي، ومن خلالهم إلى عائلاتهم وذويهم، بأخلص التهاني وأصدق التبريكات، راجيا أن يكون العام الجديد حافلا على غرار سابقه بالإنجازات والنجاحات”.

ونوه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالمجهودات والتضحيات التي يبذلها مستخدمو المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن مهمتهم في ضمان أمن واستقرار الجزائر تعد من المهام النبيلة التي يتشرف بها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.

وأكد الفريق أول شنڨريحة أن الجيش الوطني الشعبي يواصل أداء مهامه بدعم وتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مشيراً إلى النتائج التي ما فتئ يسجلها في إطار محاربة بقايا الإرهاب، والتي تشكل حافزاً لمواصلة العمل وتكثيف الجهود.

ودعا العسكريين، كل في مجال عمله وفي حدود صلاحياته، إلى مواصلة المسار العملي الرامي إلى تحقيق مزيد من التطوير والتحديث للقوات المسلحة، بما يتماشى مع حجم المهام الدستورية الموكلة إليها.

كما حث كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي على مواصلة العمل المثابر والمخلص لتعزيز منعة وصلابة المؤسسة العسكرية، بما ينسجم مع حماية المصالح العليا للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.