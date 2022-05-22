الفريق شنقريحة يدعو الجزائريين للانخراط بقوة في مبادرة لم الشمل

دعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، الجزائريين إلى الانخراط بقوة في مبادرة لم الشمل قائلا “أشد على أيدي كافة أبناء الجزائر الأعزاء لتغليب المصلحة العليا للوطن والانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة”.

وأضاف الفريق شنقريحة، الأحد، في كلمته خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران قائلا: “إن تقوية أسس الجزائر الجديدة هي مسؤولية الجميع ويشارك في بنائها كل أبنائها المخلصين بالاعتماد على ما تزخر نفوسهم من صدق الولاء ونبل الأحاسيس

وتابع الفريق شنقريحة قائلا “إن أعداءنا يدركون تمام الإدراك أن سر قوتنا يكمن في وحدتنا وهم يعملون على ضرب هذه الوحدة من خلال بث خطاب الفتنة والتفرقة”.

وقال الفريق شنقريحة في كلمته إن “تقوية أسس الجزائر الجديدة هي مسؤولية الجميع، مضيفا أن الجزائر الجديدة يشارك في بناءها كل أبناءها المخلصين”

وتابع قائلا: “أشد على أيدي كافة أبناء الوطن للانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة المستلهمة من قيم أمتنا العريقة ومبادئ ثورتنا الخالدة”.

وفي هذا السياق تحديدا، تندرج مبادرة “اليد الممدودة”، التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف تمتين اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، وهي مبادرة تنم بحق عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد، من أجل لم الشمل واستجماع القوى الوطنية، لاسيما في هذه الظروف الدولية الراهنة.

وتابع الفريق شنقريحة قائلا: “إنني ومن منطلق إيماني الراسخ بحيوية هذا المسعى الوطني المحمود، أشد على أيدي كافة أبناء الوطن الأعزاء، لتغليب المصلحة العليا للوطن، والانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة، المستلهمة من قيم أمتنا العريقة ومبادئ ثورتنا الخالدة، والمتوافقة مع تطلعات شبابنا المشروعة إلى غد أفضل”.

وشدد الفريق بالمناسبة، على أن وحدة الشعب وتماسكه هي سر قوة الجزائر ونجاحها في التصدي لأعدائها الذين يعملون ليل نهار، وبكل الطرق والوسائل المتاحة، على بث خطاب الفتنة والتفرقة والكراهية بين مكونات الشعب الواحد قائلا: ” ذلك أن أعداءنا يدركون تمام الإدراك أن سرّ قوتنا يكمن في وحدتنا، وبالتالي فهم يعملون ليل نهار، وبكل الطرق والوسائل المتاحة، على ضرب هذه الوحدة، من خلال بث خطاب الفتنة والتفرقة والكراهية بين مكونات الشعب الواحد، وانتهاج أسلوب التضليل ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات، من أجل خلق الفوضى وعدم الاستقرار ببلادنا.

“إن هذه المؤامرات والممارسات العدائية، وإن أضحت خلفيتها مكشوفة للعيان، فإننا مطالبون جميعا كل من موقعه، بإدراك أهدافها الحقيقية والتصدي لها بحزم وعزم، من خلال التحلي بأعلى درجات الوعي، والحرص في المحصلة على ألا تعاد هيكلة العالم في كل مرة في غيابنا، وعلى حساب مصالحنا الحيوية، وعدم الاكتفاء بالاندماج السلبي في خارطة العالم الجديدة ونماذجها الاقتصادية والثقافية”.

وفي ختام اللقاء فسح المجال أمام أفراد الناحية، الذين عبروا عن استعدادهم الدائم لرفع كافة التحديات والتصدي لكل التهديدات في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد والحفاظ على السيادة الوطنية.