الفلاحة… من استيراد الثوم والبصل إلى الاكتفاء الغذائي والتصدير

نعرف اليوم لماذا قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعيين ياسين مهدي وليد على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وأن هذا التعيين لم يكن مجرد تعديل حكومي عابر، بل حمل في طياته دلالات سياسية وإستراتيجية بالغة العمق.

إن انتقال المسؤول التنفيذي الشاب، الذي دخل التاريخ السياسي للبلاد كأصغر وزير يقود أول وزارة متخصصة في اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ثم وزارة التكوين المهني والتمهين ومنها إلى قطاع الفلاحة -الذي يمثل عصب الأمن القومي والسيادة الغذائية للجزائر- يعكس تحولا جذريا في فلسفة إدارة الدولة.

هذا التعيين يمثل تقاطعا حاسما بين جيل التمكين الرقمي ومتطلبات الأرض؛ إذ لم تعد الفلاحة مجرد نشاط تقليدي وعائلي، بل تحولت في العقود الأخيرة إلى علم قائم على البيانات، والاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الندرة المائية عبر الحلول الذكية.

الإصلاح الحقيقي لا ينبع من غرف التسيير المغلقة، بل من مدى انسجام القيادة مع طبيعة القاعدة الفلاحية على الأرض. ومن هنا انطلق “الوزير الرقمي” في معركته لتجديد الدماء في رأس الهرم الفلاحي من قراءة سوسيولوجية دقيقة ومواكبة لواقع الأرض؛ فهو يعلم يقينا أن الفلاح الجزائري اليوم لم يعد ذلك الفلاح التقليدي المرتبط بالأساليب البدائية، بل إن السواد الأعظم من المستثمرين والفلاحين الجدد، خصوصا في المحيطات الفلاحية الكبرى والجنوب الكبير، هم من جيل الشباب الجامعي والمتعلم.

ومن خلال وضع مهندس الرقمنة الأول في البلاد على رأس هذا القطاع الحيوي، يُرسخ الرئيس تبون رؤية تكاملية واضحة: وهي أن تحرير الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لا يمكن أن يتحقق بالآليات الكلاسيكية العتيقة، بل يمر حتما عبر “رقمنة الأرض” وعصرنة التسيير، وتحويل القطاع الفلاحي إلى بيئة جاذبة للابتكار والمؤسسات الناشئة.

ولم يتأخر “الوزير الرقمي” ياسين مهدي وليد في نقل فلسفته التسييرية من أروقة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة إلى عمق الإدارة الفلاحية، فبمجرد تسلمه مقاليد وزارة الفلاحة، أدرك أن ثورة عصرنة القطاع وتحقيق السيادة الغذائية لا يمكن أن تقاد بآليات وعقليات كلاسيكية؛ فكانت خطوته الإستراتيجية الأولى هي إعادة هندسة رأس الوزارة من الداخل. ومن خلال عملية تجديد واسعة، دفع الوزير الشاب بنخبة من الإطارات الشابة، المتمرسة والمتمكنة تكنولوجيا وإداريا، لتتبوأ مناصب المسؤولية الحساسة وصناعة القرار داخل قطاع الفلاحة في الجزائر الجديدة.

هذا التحوُّلُ الهيكلي داخل مبنى الوزارة الكائنة في شارع العقيد عميروش بالجزائر الوسطى لا يمثل مجرد تغيير في الأسماء، بل هو إعلان عن نهاية حقبة التسيير البيروقراطي التقليدي البائد، وبداية عهد الحوكمة الرقمية للفلاحة الجزائرية العصرية. إن ضخَّ هذه الدماء الجديدة المؤهَّلة علميا وتقنيا يعكس رؤية واضحة: وهي أن إدارة الموارد الأرضية، وتوقع المحاصيل، ومواجهة التغيرات المناخية، وضبط الأسواق، كلها ملفاتٌ باتت تتطلب عقولا قادرة على التعامل مع لغة البيانات، والأنظمة الذكية، والتسيير المبني على النتائج والمؤشرات الدقيقة. لقد بدأ الوزير معركته لإصلاح الأرض بإصلاح رأس الإدارة، مؤكدا أن رقمنة الفلاحة الجزائرية اليوم، تبدأ أوَّلا بنخبة قيادية شابة تؤمن بالابتكار وتملك أدوات العصر.

في الأمس القريب، وتحديدا قبل عقد من الزمن، وصل قطاع الفلاحة إلى مستويات غير مسبوقة من الركود والتبعية، حتى باتت البلاد تستورد أدق تفاصيل قوتها اليومي من وراء البحار؛ فكان الثوم يأتينا من مزارع الصين، والبصل الأحمر يعبر الحدود من عمق إفريقيا، في مشهد لا يعكس فقط استنزافا لجيوب العملة الصعبة، بل يمثل رهنا حقيقيا لقرارنا الوطني القومي تحت رحمة الأسواق الخارجية والمضاربات الدولية.

إنّ الإصلاح الحقيقي لا ينبع من غرف التسيير المغلقة، بل من مدى انسجام القيادة مع طبيعة القاعدة الفلاحية على الأرض. ومن هنا انطلق “الوزير الرقمي” في معركته لتجديد الدماء في رأس الهرم الفلاحي من قراءة سوسيولوجية دقيقة ومواكبة لواقع الأرض؛ فهو يعلم يقينا أن الفلاح الجزائري اليوم لم يعد ذلك الفلاح التقليدي المرتبط بالأساليب البدائية، بل إن السواد الأعظم من المستثمرين والفلاحين الجدد، خصوصا في المحيطات الفلاحية الكبرى والجنوب الكبير، هم من جيل الشباب الجامعي والمتعلم.

ولهذا التوافق الهيكلي دلالة بالغة؛ إذ كيف لقيادة إدارية كلاسيكية بائدة كبّلتها البيروقراطية لعقود أن تفهم لغة فلاح شاب رقمي يناقش مردودية الهكتار بناءً على التحاليل الكيميائية للتربة، ويطالب بأنظمة ري ذكية، ويسعى إلى تسيير مستثمرته عبر تطبيقات الهاتف وضبط الميزانية بلغة الأرقام والبيانات؟

من هنا، كان حتميا أن يقابل هذا الجيلَ الجديد من الفلاحين الشباب المثقفين جيلٌ موازٍ له من الإطارات الشابة والمتمكنة في مراكز القرار بالوزارة. لقد خلق هذا التغيير قناة اتصال متجانسة تفهم لغة العصر وتستوعب طموحات الشباب المستثمِر، لتتحول العلاقة بين الإدارة والفلاح من علاقة بيروقراطية جامدة إلى شراكة ديناميكية مرنة، هدفها الأسمى قفزة نوعية نحو الأمن الغذائي بأدوات تكنولوجية وعقول جزائرية شابة.

هذه الصياغة تربط بشكل مباشر ومقنع بين أنسنة وعصرنة القيادة وطبيعة الفلاحين الجدد على أرض الواقع، إذ لم يعد الرهان في قطاع الفلاحة اليوم مقتصرا على توفير الدعم التقليدي، بل بات يتركز حول التحكم الميداني والاستشراف العلمي للشُّعَب الحيوية التي تمس القوت اليومي للمواطن. ومن هذا المنطلق، يبرز التوجه الجديد للوزارة بربط قطاع الفلاحة مباشرة بالجامعة ومخابر البحث العلمي، وتحويل المعرفة الأكاديمية من مجرد نظريات إلى حلول رقمية وتكنولوجية تطبَّق على أرض الواقع. إن الفلاح الجزائري المعاصر، بنضجه وتفتحه على التكنولوجيا، لم يعد معزولا عن مراكز التطوير العلمي، بل أضحى الشريك الأول في معادلة العصرنة.

من هذا المنطلق، يبرز التوجه الجديد للوزارة بربط قطاع الفلاحة مباشرة بالجامعة ومخابر البحث العلمي، وتحويل المعرفة الأكاديمية من مجرد نظريات إلى حلول رقمية وتكنولوجية تطبَّق على أرض الواقع. إن الفلاح الجزائري المعاصر، بنضجه وتفتحه على التكنولوجيا، لم يعد معزولا عن مراكز التطوير العلمي، بل أضحى الشريك الأول في معادلة العصرنة.

إن إدراج آليات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والاستشعار عن بُعد، بالتنسيق مع الكفاءات الجامعية والمعاهد المتخصصة، هو السبيل الوحيد للتحكم الدقيق في سلاسل الإنتاج والتوزيع للشُّعَب الإستراتيجية، فالتحكم في ملف الحبوب أو ضبط إنتاج البطاطا مثلا وتخزينها لم يعد يحتمل التقديرات العشوائية، بل يتطلب منصات رقمية دقيقة تتابع مسار البذور والمساحات المزروعة وتتوقع مردودية الحصاد ومستويات المخزون. هذا التكامل بين عقول الجامعة وسواعد الفلاحين الشباب، هو القفزة النوعية التي تؤسس لحوكمة فلاحية عصرية، تضمن استقرار السوق وتحمي السيادة الغذائية الوطنية بأدوات علمية جزائرية خالصـة.

ولعقود طويلة، ظل قطاع الفلاحة في الجزائر أسيرا لنمط تسيير كلاسيكي رتيب، عانى فيه من الركود والبطء في مواكبة التحولات العالمية، والنفور من دمج الأدوات التكنولوجية العصرية؛ فبدت الهوة سحيقة بين ثورة تقنية تجتاح العالم، وإدارة فلاحية محلية تكبّلها البيروقراطية الورقية والتقديرات التقريبية. لكن، مع وصول الوزير الشاب السيد ياسين مهدي وليد إلى رأس الوزارة، شهد القطاع صدمة ديناميكية غير مسبوقة، ضخت روحا جديدة وثائرة على الأنماط التقليدية، وحولت الفلاحة من حقل للتجارب العشوائية إلى ميدان حيوي يُدار بلغة الأرقام، والبيانات، والمنصات الذكية.

هذه الديناميكية المتسارعة لم تكن مجرد شعارات، بل تجسَّدت في خطط ميدانية جريئة كسرت ركود السنوات؛ إذ قاد “الوزير الرقمي” عملية دمج واسعة للتطبيقات التكنولوجية في رصد وتسيير الشُّعَب الإستراتيجية، مبرهنا على أن الرقمنة ليست ترفا تكنولوجيا، بل هي الأداة الحتمية للقضاء على التخلف الإداري، ومحاربة المضاربة، وضبط الإحصائيات الفلاحية بدقة متناهية.

إن الانتقال السريع للقطاع من مرحلة الجمود إلى مرحلة الفاعلية الرقمية، يعكس كيف يمكن لروح الشباب الطموحة والمتمكنة تكنولوجيا أن تعيد صياغة مفاهيم التسيير، وتحوِّل قطاعا كان يوصف بالثقيل والتقليدي إلى قاطرة حيوية تقود معركة السيادة الغذائية للجزائر الجديدة بمفاهيم القرن الحادي والعشرين.

إن الانتقال السريع للقطاع من مرحلة الجمود إلى مرحلة الفاعلية الرقمية، يعكس كيف يمكن لروح الشباب الطموحة والمتمكنة تكنولوجيا أن تعيد صياغة مفاهيم التسيير، وتحوِّل قطاعا كان يوصف بالثقيل والتقليدي إلى قاطرة حيوية تقود معركة السيادة الغذائية للجزائر الجديدة بمفاهيم القرن الحادي والعشرين.

ولم يكن يدرك أشد المتفائلين قبل عشر سنوات من اليوم، أن الجزائر التي كانت غارقة في دوامة الاستيراد العشوائي لكل ما تستهلكه، ستشهد هذه القفزة النوعية نحو السيادة الغذائية؛ ففي الأمس القريب، وتحديدا قبل عقد من الزمن، وصل قطاع الفلاحة إلى مستويات غير مسبوقة من الركود والتبعية، حتى باتت البلاد تستورد أدق تفاصيل قوتها اليومي من وراء البحار؛ فكان الثوم يأتينا من مزارع الصين، والبصل الأحمر يعبر الحدود من عمق إفريقيا، في مشهد لا يعكس فقط استنزافا لجيوب العملة الصعبة، بل يمثل رهنا حقيقيا لقرارنا الوطني القومي تحت رحمة الأسواق الخارجية والمضاربات الدولية.

أما اليوم، فالجزائر التي نفضت غبار التبعية، تقف على أرضية صلبة من الاكتفاء الذاتي الذي تحقق إلى حد كبير في جلّ المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك. إن هذا التحول الاستراتيجي الجذري يعكس إرادة سياسية حازمة قطعت مع سياسات الارتجال، مستبدلةً إياها بديناميكية تسييرية حديثة وعصرنة حقيقية للمستثمرات، لتتحول الحقول الجزائرية -بسواعد شبابها وعقول إطاراتها- إلى مصانع لإنتاج الأمن الغذائي. إن العبور من ضفة استيراد الثوم والبصل إلى ضفة الإنتاج والاكتفاء والتوجه نحو التصدير، هو الدليلُ الساطع على أن الجزائر استعادت بوصلتها الاقتصادية، وباتت تصنع سيادتها من عمق أرضها المعطاء.

واليوم لم تعد الصحراء الجزائرية الشاسعة مجرد خزان للطاقة الأحفورية، بل تحولت في العقود الأخيرة إلى قاطرة حقيقية لقيادة معركة السيادة الغذائية والأمن القومي للبلاد. إن الرهان اليوم يتجاوز مفهوم الزراعة المعاشية التقليدية نحو بناء فلاحة صحراوية إستراتيجية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل، والتحكم الكامل في أكثر الشُّعب حساسية: شعبة الحبوب عبر المحيطات الكبرى، وشُعبة اللحوم الحمراء والألبان. هذا التحوُّل الجذري على أرض الواقع لا يستهدف غزارة الإنتاج فحسب، بل يتأسس على رؤية علمية صارمة لحماية الثروة الجينية الوطنية والبذور المحلية وتطويرها، باعتبارها خط الدفاع الأول عن استقلالية قرارنا الغذائي في وجه التقلبات والمناخات العالمية، وهي اليوم كثيرة ومتعددة.

اليوم لم تعد الصحراء الجزائرية الشاسعة مجرد خزان للطاقة الأحفورية، بل تحولت في العقود الأخيرة إلى قاطرة حقيقية لقيادة معركة السيادة الغذائية والأمن القومي للبلاد. إن الرهان اليوم يتجاوز مفهوم الزراعة المعاشية التقليدية نحو بناء فلاحة صحراوية إستراتيجية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل، والتحكم الكامل في أكثر الشُّعب حساسية: شعبة الحبوب عبر المحيطات الكبرى، وشُعبة اللحوم الحمراء والألبان.

ولتجسيد هذه الطموحات على نطاق واسع، فتحت الجزائر في عهد الرئيس تبون الباب أمام الاستثمارات الضخمة والمشاريع الكبرى المبنية على الشراكات الدولية الإستراتيجية والموثوقة، إذ يعدُّ مشروع “بلدنا” القطري- الجزائري لإنتاج الحليب واللحوم في الجنوب نموذجًا حيًّا لها. إن هذا التمازج بين المقوِّمات الطبيعية الهائلة للجنوب الجزائري، واستخدام أحدث التكنولوجيات العصرية في الري والتسيير، والتمسُّك بالبذور والمقدرات الجينية الأصلية، يرسم ملامح عهد جديد؛ عهد تصنع فيه الجزائر أمنها المستدام بأرضها، وعقول علمائها، وشراكاتها الدولية الذكية، لتُثبت أن أرض الشهداء قادرة على إطعام أبنائها وتحقيق فائض يُوجَّه نحو التصدير.

إن وجود ياسين مهدي وليد في هذا المنصب الحيوي اليوم، ينبع من قدرته النادرة على الجمع بين ثلاثة أبعاد؛ أولها: فهمه العميق لطبيعة الجيل الجديد من الفلاحين والمستثمرين الشباب والمتعلمين، مما خلق لغة تواصل مشتركة وغائبة لسنوات.

وثانيها: شجاعته في تشبيب إطارات رأس الوزارة وضخ الكفاءات المتمكنة رقميًّا لإدارة الأزمات. وثالثها: إيمانه المطلق بأن التحكم في الشُّعَب الإستراتيجية كالحبوب والبطاطا والبقول واللحوم والألبان… وتطوير الفلاحة الصحراوية، وحماية البذور المحلية، لا يمر عبر التقارير الورقية، بل عبر مخابر الجامعة وعقول البحث العلمي والمنصات الرقمية الدقيقة. إنه يُثبت يوميًّا أن القيادة بامتياز لا تُقاس بالسنوات، بل بالقدرة على إحداث الفارق والانتقال بالجزائر من ضفة التبعية إلى ضفة الاكتفاء والسيادة الغذائية المستدامة.