الفلوكة تتوج بجائزة الشهيد حسان بلكيرد كأحسن عرض متكامل

اختتام فعاليات الأيام المسرحية العربية بسطيف:

اختتمت أمس الأيام المسرحية العربية بمدينة سطيف، عاش خلالها الجمهور العاشق للمسرح بهذه المدينة المضيافة، برنامجا ثريا طيلة هذه الأيام، سواء من حيث العروض التي تنافست على أحسن عرض، أو الورشات التي أطرها مختصون في المسرح، على غرار الإخراج والسينوغرافيا و إعداد ممثل الكتابة الدرامية.

برنامج العروض المتنافسة

هذا وقد تنافست على الجائزة الكبرى ومختلف الجوائز التي خصصها القائمون على هذه الأيام، خمس عروض هي: من الجزائر مسرحية “الفلوكة”، ومن تونس الشقيقة مسرحية “مملكة العشق”، و من الصحراء الغربية “خط الرمال”، و من جمهورية مصر العربية” من الذي جاء بي هنا”، وعرض “بكاء الموناليزا” من ليبيا الشقيقة.

ورشات وندوات خاصة طيلة هذه الأيام

ومن أجل إثراء هذه الأيام، خصص القائمون على هذه الأيام، ورشات مختلفة في مجال المسرح، لمتربصين من مختلف الولايات، وهذا لوضعهم على الطريق الصحيح، وكذا جعلها محطات للقاء والتحفيز و تعريفهم بهم مواد وأدوات النجاح مستقبلا، فقد كان المستوى مميزا بشهادة المؤطرين، وسمح لهم بالوقوف على شباب مهتم وحريص على التعلم، والأهم من هذا السعي إلى النجاح حتى ولو كانت هذه الورشات غير كافية، لكنهم مصرون على المداومة و الاستمرار مستقبلا، حتى يحققون النجاح كل في مجاله على حد تعبير الكثير منهم.

وهذا ونشطت ورشة الكتابة الدرامية، الدكتورة صفاء البيلي من جمهورية مصر، أما الإخراج المسرحي، فقد كان من تأطير المخرج الجزائري أحمد رزاق، وفي فن السينوغرافيا فقد كان من طرف الفنان عبد الغاني شنتوف، وورشة إعداد ممثل، كانت من طرف الفنان محمد عدلان بخوش.

بالإضافة إلى هذه الورشات، وتكملة لفضاءات التواصل بين مختلف الأطياف ضمن فعاليات الأيام المسرحية العربية، فقد خصصت ندوات أدبية مختلفة، نشطها أدباء ومختصون في مختلف المجالات، فتح النقاش خلالها أمام الجمهور من مختلف الفئات لتبادل الطرح والمعرفة في مجال المسرح، وغيره من الفنون.

الفلوكة تحقق أحسن عرض

وخلصت لجنة التحكيم المكونة من عبير عيسى من الأردن، رئيسة لجنة التحكيم، والأعضاء جمال قرمي من الجزائر و دليلة نوار من الجزائر و كذا خدوجة صبري من ليبيا، و فوزي بن براهيم من تونس، إلى النتائج التالية:

– جائزة أحسن نص سيف الدين بوهة عن مسرحية الفلوكة من الجزائر

– جائزة أحسن سينوغرافيا مسرحية مملكة العشق من تونس.

– جائزة أحسن أداء رجالي الياس لعبيدي عن مسرحية مملكة العشق من تونس

– جائزة أحسن أداء نسائي صبرينة قوريشي عن مسرحية الفلوكة من الجزائر

– جائزة أحسن إخراج لطفي العكرمي عن مسرحية مملكة العشق من تونس

– جائزة أحسن عرض متكامل مسرحية الفلوكة من الجزائر