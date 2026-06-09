“الفيفا” تصدر تعليمات صارمة للجماهير في كأس العالم

مدونة سلوك تتضمن 94 بندا مختلفا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تعليمات صارمة للمشجعين خلال نهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق الخميس 11 جوان الحالي وتستمر حتى 19 جويلية المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأقر الفيفا مدونة سلوك صارمة تتضمن 94 بندا مختلفا وتقوم على أساس تنظيم سلوك الجماهير داخل الملاعب المعنية باستضافة المباريات، وتشمل قواعد تتعلق بكل شيء تقريبا من خلع القمصان إلى القيام بإشارات غير لائقة أو حتى “إزعاج” اللاعبين.

ورصدت صحيفة “ذا صن” البريطانية تفاصيل الوثيقة وقالت إنها مكونة من نحو 2500 كلمة وأرسلت إلى حاملي التذاكر قبل المباراة الافتتاحية، يوم الخميس المقبل، المقررة بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

وحذرت الوثيقة من أن المشجعين يجب ألا يتصرفوا بطريقة قد “تخل بالنظام العام أو تسيء إلى شخص عاقل”، بحسب ما نشرته الصحيفة.

كما أوضحت التعليمات بشكل صريح أن “الوشوم أو طلاء الجسم لا يعتبران ملابس”، في إشارة إلى منع الجماهير من اعتبار طلاء أجسادهم بدلا عن ارتداء القمصان العادية.

ومن بين القيود الأخرى، حظر تعليق أعلام صليب القديس جورج التقليدية التي تحمل أسماء روابط المشجعين، إذا كانت تحجب شعارات أو أسماء الرعاة والإعلانات داخل الملاعب.

كذلك، سيتم منع إدخال أي علم أو لافتة يتجاوز حجمها مترين طولا ومترا واحدا عرضا ما لم تحصل مسبقا على موافقة رسمية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، كما حددت اللوائح الحد الأقصى المسموح به لحجم الآلات الموسيقية عند 4.7 بوصة فقط.

وأثارت هذه التعليمات استياء بعض جماهير منتخب إنجلترا على حد الخصوص، وقال المشجع ستيف جونز (56 عاما) من مدينة فارنهام: “هل ما زال مسموحا لنا بالاستمتاع في كأس العالم؟ الجماهير تدفع مبالغ طائلة ثم تعامل وكأنهم أطفال بحاجة إلى وصاية”.

وأضاف: “الهتافات والمزاح بين الجماهير هما ما يجعلان كرة القدم مميزة، ولا يمكن ببساطة إيقاف ذلك” بينما علقت لوريلي مينزيس (47 عاما) من ساوثهامبتون قائلة: “على الفيفا أن يدرك أن كرة القدم ليست مثل الذهاب إلى المسرح”.