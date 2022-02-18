الفيفا يحسم الجدل حول تاريخ مواجهتي الجزائر والكاميرون

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الجدل حول تاريخ مواجهتي الفريق الوطني أمام الكاميرون، المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه تم تحديد تاريخ 25 مارس، كموعد لخوض لقاء الذهاب المقرر بالكاميرون.

أما لقاء العودة المقرر بالجزائر، فسيلعب على ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، الثلاثاء 29 مارس على الساعة (20:00).

كما أوضح الاتحاد أنه تم تحديد ملعب “جابوما”، بدوالة الكاميرونية، لاحتضان مباراة الذهاب، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.