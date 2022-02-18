-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الفيفا يحسم الجدل حول تاريخ مواجهتي الجزائر والكاميرون

الشروق أونلاين
  • 558
  • 0
الفيفا يحسم الجدل حول تاريخ مواجهتي الجزائر والكاميرون

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الجدل حول تاريخ مواجهتي الفريق الوطني أمام الكاميرون، المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه تم تحديد تاريخ 25 مارس، كموعد لخوض لقاء الذهاب المقرر بالكاميرون.

أما لقاء العودة المقرر بالجزائر،  فسيلعب على ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، الثلاثاء 29 مارس على الساعة (20:00).

كما أوضح الاتحاد أنه تم تحديد ملعب “جابوما”، بدوالة الكاميرونية، لاحتضان مباراة الذهاب، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.

مقالات ذات صلة
حكومة كوت ديفوار تُقدّم اعتذاراتها إلى الجزائر

حكومة كوت ديفوار تُقدّم اعتذاراتها إلى الجزائر

رونالدو يفك عقدة التهديف وميسي يضيّع ركلة جزاء في نفس التوقيت

رونالدو يفك عقدة التهديف وميسي يضيّع ركلة جزاء في نفس التوقيت

في حال تأهّل “الخضر”.. تاريخ سحب قرعة المونديال

في حال تأهّل “الخضر”.. تاريخ سحب قرعة المونديال

باريس سان جيرمان يغري مبابي بأغلى عقد في تاريخ كرة القدم

باريس سان جيرمان يغري مبابي بأغلى عقد في تاريخ كرة القدم

قبضة حديدية بين إيتو ووزير الرياضة الكاميروني بسبب المدرب كونسيساو

قبضة حديدية بين إيتو ووزير الرياضة الكاميروني بسبب المدرب كونسيساو

سيدات “الخضر” في مهمة العودة بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا

سيدات “الخضر” في مهمة العودة بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد