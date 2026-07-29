القادسية الكويتي يدرس ضم محرز

بعد رحيله عن الأهلي السعودي

كشفت تقارير إعلامية سعودية أن إدارة نادي القادسية تدرس إمكانية التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، وذلك عقب رحيله رسمياً عن صفوف نادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قائد “الخضر” السابق يُعد من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة مسؤولي القادسية، حيث قامت الإدارة باستفسارات أولية حول الشروط المالية والشخصية للتعاقد معه، دون أن تتقدم بأي عرض رسمي حتى هذه اللحظة.

ولم يستقر النجم الجزائري على وجهته القادمة بعد؛ إذ يفضل حالياً قضاء عطلته الصيفية في جنوب فرنسا عقب مشاركته الأخيرة في نهائيات كأس العالم، تاركاً ملف العروض والمفاوضات المتاحة لدراستها بتأنٍ رفقة وكيل أعماله قبل اتخاذ القرار النهائي.

ورغم بلوغه سن الـ 35 عاماً، لا يزال ساحر الملاعب الإنجليزية والسعودية السابق يحتفظ بقيمته الفنية الكبيرة، مما جعله محط اهتمام العديد من الأندية الراغبة في كسب خدماته سواء داخل الدوري السعودي أم خارجه. وتترقب الجماهير الكروية بشغف ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة من الميركاتو الصيفي للتعرف على المحطة الجديدة في المسيرة الحافلة للكرة الجزائرية.