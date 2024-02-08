القارئ الليبي أحمد العالم يًتوج بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

تُوّج القارئ الليبي أحمد العالم، الأربعاء، بالمرتبة الأولى للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده بمشاركة 20 متنافسا من 40 دولة.

وأشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي على اختتام فعاليات المسابقة التي عاد فيها التتويج والجائزة الأولى للقارئ أحمد العالم من ليبيا متبوعا بالقارئ يوسف عبد الرحمان من الجزائر، فيما عادت المرتبة الثالثة للقارئ أحمد البشير من جمهورية بنغلاديش.

كما تم بالمناسبة، تكريم أعضاء لجنة التحكيم من بينهم الحكم الدولي الدكتور تقي الدين التميمي من فلسطين، الذي يشغل حاليا منصب رئيس قسم الأدب والعلوم التربوية بجامعة فلسطين التقنية وكذا الشيخ إسلام بن فوزي داشكين من روسيا الاتحادية، الذي يشغل منصب مفتي ولاية بنزا وعضو مجلس الشورى للمفتيين بروسيا.

وجرى حفل الختام بحضور مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، محمد حسوني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني ومسؤولي عدد من الهيئات الوطنية وعدد من ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده، تخص حفظة كتاب الله تعالى ممن تقل أعمارهم عن 25 سنة، والذين لم يسبق لهم الحصول على إحدى الجوائز الثلاثة الأولى في الدورات السابقة، كما لا يسمح للقراء المعروفين أو القراء المحترفين في التلاوة بالمشاركة في هذه الفعالية التنافسية.

ويذكر أن أزيد من 40 دولة من العالم العربي والاسلامي شاركت في المرحلة التصفوية لهذه الطبعة قبل أن يتأهل 20 متنافسا ومتنافسة إلى المرحلة النهائية، من ضمنهم القارئ يوسف عبد الرحمان ممثلا للجزائر.