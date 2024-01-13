القرض الشعبي الجزائري يستعد للدخول لبورصة الجزائر

أودع القرض الشعبي الجزائري لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة طلب الدخول إلى بورصة الجزائر وفتح رأس ماله للادخار العام في حدود 30 %، حسبما نشرته اليوم السبت، 13 جانفي، وكالة الأنباء الجزائرية.

وقد صرح رئيس اللجنة، وهي الهيئة المكلفة بضبط سوق البورصة الوطنية، يوسف بوزنادة، لوكالة الأنباء أن “القرض الشعبي الجزائري قد أودع خلال الأسبوع الماضي على مستوى لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة طلب دخول البورصة و فتح رأس ماله من خلال الدعوة العامة للادخار في حدود 30 % عبر طرح أسهم”.

كما أضاف أن مشروع مذكرة إعلامية، “موجهة لإعلام الجمهور وتخص تنظيم البنك ووضعيته المالية وتطور نشاطه”، وكذا الملف المتعلق بها يوجدان حاليا قيد الدراسة من قبل المصالح التقنية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وبعد استكمال هذه العملية سيقوم مجلس البورصة بعقد جلسة علنية لاتخاذ قرار بشان التأشيرة “التي تسمح للبنك العمومي باللجوء إلى الاكتتاب العام للادخار عبر إصدار قيم منقولة”.