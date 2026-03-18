القضاء على مهرّب مسلّح في تامنغست

تمكّنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، من القضاء على مهرّب مسلح، وحجز 1.5 مليون قرص مهلوس، في كمين بمنطقة آراك في ولاية تامنغست.

وحسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع الوطني يوم الأربعاء، فقد أسفرت العملية التي جاءت “مواصلة للجهود الرامية لتأمين شريطنا الحدودي وإحباط كل محاولات التهريب والجريمة المنظمة”، أيضا عن استرجاع:

مسدسين رشاشين من نوع FMPK،

ومسدس رشاش من نوع كلاشينكوف،

مع حجز سيارة رباعية الدفع،

وجهاز اتصال من نوع ثريا،

و3 مخازن وكمية من الذخيرة.

وتضاف هذه العملية النوعية، إلى عملية سابقة يوم 15 مارس 2026، تم خلالها تحييد 4 مهرّبين مسلحين، وحجز 1.6 مليون قرص مهلوس. “لترتفع بذلك حصيلة المحجوزات إلى 3.1 مليون قرص مهلوس في ظرف يومين”.

وقال البيان إن “العمليتان المنفذتان في ظرف وجيز وفي نفس الإقليم، تؤكدان حجم التهديد الذي يشهده شريطنا الحدودي. وتبرز حجم المجهودات التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي من أجل محاربة هؤلاء المجرمين بكل حزم”.