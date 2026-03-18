-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
وحجز 1.5 مليون قرص مهلوس

القضاء على مهرّب مسلّح في تامنغست

الشروق أونلاين
  • 1079
  • 0
القضاء على مهرّب مسلّح في تامنغست
ح.م
جانب من المحجوزات

تمكّنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، من القضاء على مهرّب مسلح، وحجز 1.5 مليون قرص مهلوس، في كمين بمنطقة آراك في ولاية تامنغست.

وحسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع الوطني يوم الأربعاء، فقد أسفرت العملية التي جاءت “مواصلة للجهود الرامية لتأمين شريطنا الحدودي وإحباط كل محاولات التهريب والجريمة المنظمة”، أيضا عن استرجاع:

  • مسدسين رشاشين من نوع FMPK،
  • ومسدس رشاش من نوع كلاشينكوف،
  • مع حجز سيارة رباعية الدفع،
  • وجهاز اتصال من نوع ثريا،
  • و3 مخازن وكمية من الذخيرة.

القضاء على 4 مهربين وحجز 1.6 مليون قرص مهلوس بتمنراست

وتضاف هذه العملية النوعية، إلى عملية سابقة يوم 15 مارس 2026، تم خلالها تحييد 4 مهرّبين مسلحين، وحجز 1.6 مليون قرص مهلوس. “لترتفع بذلك حصيلة المحجوزات إلى 3.1 مليون قرص مهلوس في ظرف يومين”.

وقال البيان إن “العمليتان المنفذتان في ظرف وجيز وفي نفس الإقليم، تؤكدان حجم التهديد الذي يشهده شريطنا الحدودي. وتبرز حجم المجهودات التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي من أجل محاربة هؤلاء المجرمين بكل حزم”.

مقالات ذات صلة
هكذا يتمّ إعفاء الأساتذة من الحراسة في “البيام” و”البكالوريا”

هكذا يتمّ إعفاء الأساتذة من الحراسة في “البيام” و”البكالوريا”

صادرات الأسمدة… فرصة أخرى للجزائر جرّاء الوضع العالمي

صادرات الأسمدة… فرصة أخرى للجزائر جرّاء الوضع العالمي

بسبب التقلبات الجوية.. فرق الصيانة تتدخل لإعادة فتح الطرقات

بسبب التقلبات الجوية.. فرق الصيانة تتدخل لإعادة فتح الطرقات

مُبادرات فردية تتجاوز العمل الجمعوي

مُبادرات فردية تتجاوز العمل الجمعوي

الدبلوماسيّة تستعيد جسورها بين الجزائر وفرنسا

الدبلوماسيّة تستعيد جسورها بين الجزائر وفرنسا

تربية.. تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث

تربية.. تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد